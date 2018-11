SR by mala mať s Azerbajdžanom zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia

Na snímke uprostred predseda vlády SR Peter Pelelgrini prechádza Alej šechidov (Alej mučeníkov) počas jeho oficiálnej návštevy Azerbajdžanu v Baku 13. novembra 2018. Foto: TASR - Martina Rybanská Foto: TASR - Martina Rybanská

Baku 13. novembra (TASR) - Slovensko plánuje s Azerbajdžanom uzatvoriť zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia ako aj zmluvu o ochrane investícií. Tiež by sa malo v tejto krajine zriadiť jeho diplomatické zastúpenie. Toto všetko by malo podľa slovenskej vlády prispieť k zintenzívneniu spolupráce ako i k zvýšeniu obchodnej výmeny s touto ázijskou krajinou.priblížil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po skončení rokovania s azerbajdžanským premiérom Novruzom Mammadovom.Zároveň bol predložený návrh novej vzorovej zmluvy o ochrane investícií medzi Slovenskom a Azerbajdžanom, na čo slovenská strana už dostala aj súhlas z Európskej komisie. Premiér pozval azerbajdžanského kolegu na návštevu Slovenska, aby sa mohli tieto dokumenty podpísať.podotkol Pellegrini.Minister financií Peter Kažimír avizoval, že rezort je vo finálnej fáze prípravy zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.priblížil Kažimír. Zmluvu pritom budú musieť schváliť parlamenty v oboch krajinách.S prípravou znenia zmluvy o ochrane investícií slovenský rezort financií iba začína. Kažimír azerbajdžanskej vláde odovzdal modelovú zmluvu a pevne verí, že do budúceho roka by mohla byť hotová finálna podoba.vysvetlil Kažimír.Ministri hospodárstva oboch krajín by tiež mali podpísať dohodu o zriadení spoločnej medzivládnej komisie medzi oboma krajinami.priblížil minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) s tým, že dohoda o zriadení komisie by mala byť vypracovaná do konca novembra a poslaná azerbajdžanskej strane.doplnil Žiga s tým, že zatiaľ majú informácie o tom, že nový biznis v Azerbajdžane by mohlo odštartovať šesť slovenských podnikateľov.Slovensko by tiež malo mať v Azerbajdžane diplomatické zastúpenie.odôvodnil Pellegrini.