Veľvyslanectvo v Bangkoku varuje pred cestou do Thajska, liečba Covid-19 sa môže predražiť

7.5.2022 (Webnoviny.sk) - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bangkoku upozorňuje občanov SR na možné komplikácie pri cestách do Thajska, ak sa nakazia koronavírusom. Veľvyslanectvo vyzýva cestujúcich, aby mali pripravené dostatočné množstvo finančných prostriedkov, ktoré by pokryli liečbu ochorenia COVID-19. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Podľa rezortu diplomacie spočíva riziko v tom, že cestovné poistenie voči koronavírusu sa nie vždy vzťahuje na bezpríznakové prípady nákazy či na povinné hotelové karantény. Ministerstvo zároveň vyzýva cestujúcich, aby si pred odletom preverili pandemické podmienky leteckých prepravcov, ktoré sa môžu líšiť od podmienok vstupu do Thajska.