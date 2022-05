Vodič narazil do oplotenia domu, po dopravnej nehode nafúkal viac ako tri promile

7.5.2022 (Webnoviny.sk) - Po dopravnej nehode vo štvrtok 5. mája na ceste tretej triedy v obci Staškov (okres Čadca) namerali v dychovej skúške 50-ročnému vodičovi pozitívny výsledok, a to 1,53 mg/l (3,19 promile) alkoholu vo vydychovanom vzduchu.Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Gabriela Kremeňová uviedla, že po dopravnej nehode bol vodič prevezený do nemocnice na ošetrenie.Kremeňová priblížila, že vodič z okresu Čadca viedol osobné motorové vozidlo Citroën v smere od obce Staškov na Klokočov. „Následne z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel s vozidlom do protismeru, zišiel mimo cestu, kde narazil do oplotenia rodinného domu. V súvislosti s touto udalosťou už 50-ročný vodič čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ priblížila hovorkyňa s tým, že ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.