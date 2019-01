Venezuelská generalita ostáva verná Madurovi a vyzýva na dialóg

Na snímke venezuelský prezident Nicolás Maduro. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 24. januára (TASR) - Vrchní predstavitelia venezuelskej armády vo štvrtok potvrdili svoju lojalitu prezidentovi Nicolásovi Madurovi po tom, ako obvinili opozičného lídra Juana Guaidóa z pokusu o štátny prevrat a vyzvali na nastolenie dialógu. Informovala o tom agentúra DPA.vyhlásil počas tlačovej konferencie v prítomnosti generality venezuelský minister obrany Vladimir Padrino. S poukazom na Guaidóa, ktorý sa v stredu vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely, Padrino vyhlásil, že armádaPadrino obvinil Guaidóa tiež z toho, že slúži záujmom Spojených štátov a iných krajín, ktoré sa snažia. V tomto kontexte však šéf rezortu obrany upozornil na to, ž, a vyzval opozíciu na, ktorého cieľom by malo byť nájdenieprebiehajúcej krízy.Minister na záver svojho vystúpenia dodal, že šéfovia všetkých ôsmych vojenských regiónov stoja naďalej za Madurom.V posledných dňoch sa po celej Venezuele konali demonštrácie s cieľom dosiahnuť odstúpenie Madura z funkcie. V stredu sa Guaidó vyhlásil za dočasného prezidenta tejto juhoamerickej krajiny.Jeho legitimitu ako nového venezuelského prezidenta už okrem USA uznali - s výnimkou Mexika - všetky štáty patriace do tzv. limskej skupiny, ktorú tvoria najmä latinskoamerické krajiny. Na stranu Madura sa dosiaľ otvorene postavili Rusko, Mexiko, Bolívia, Turecko a Kuba, ako aj Irán.