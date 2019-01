A. Danko bude čeliť ďalšiemu odvolávaniu pre kauzu rigoróznej práce

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 24. januára (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) bude opäť na pôde parlamentu čeliť opozičnému pokusu o odvolanie. Podobne ako vlani v novembri opozícia na čele s SaS vyzbierala potrebné podpisy na iniciovanie mimoriadnej schôdze, na ktorej chce Danka odvolať za to, že opísal väčšinu svojej rigoróznej práce a neprávom tak získal titul JUDr. Podpisy odovzdajú v piatok (25.1.), schôdza sa potom musí začať do siedmich dní.Na takomto rokovaní však musí byť schválený program, teda musí zaň kladne zahlasovať s opozíciou aspoň časť koalície. V opačnom prípade sa mimoriadna schôdza neuskutoční.Účelová komisia Akademického senátu (AS) Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici vytvorená na preskúmanie podozrení z plagiátorstva rigoróznych prác na UMB konštatovala, že medializovaná dvojica rigoróznych prác. Vyhlásenie prečítal predseda komisie Vladimír Janiš. V novembri Danko odvolávanie ustál. To sa odohralo ešte pred spomínanou správou komisie.