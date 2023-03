Verdikt súdu v prípade piatich utýraných psov je podľa zvieracieho ombudsmana prelomový, ale tresty by mali byť prísnejšie

Desať rozsudkov ročne

11.3.2023 (SITA.sk) - Rozhodnutie súdu v prípade 41-ročného Valentína H. z Chminianskych Jakubovian v okrese Prešov za utýranie psov je pre ochranu zvierat na Slovensku prelomovým.Iniciatíva Zvierací ombudsman dlhodobo poukazuje na reálne ukladané nízke tresty pre tyranov, ktorí sú nielen nebezpeční voči zvieratám, ale aj ľuďom.Podľa zvieracieho ombudsmana slovenské súdy vydávajú vo veci týrania či zanedbávania zvierat 10 rozsudkov ročne, čo poukazuje, že situácie kriticky nevnímajú a nemajú ani veľké skúsenosti s ukladaním trestov, a preto boli doteraz skôr na smiech. Doteraz tyrani vyviazli len s podmienkou či peňažným trestom.Za usmrtenie piatich psov bol Valentín H. nepodmienečne odsúdený na 1,5 roka odňatia slobody. Spôsobil im rozsiahle devastačné poranenia mozgov s vnútrolebečným krvácaním, ako aj početné zlomeniny kostí v oblasti hlavy. Usmrtené psy následne vykrvil, stiahol z kože, časti tiel narezal a zabalil do sáčkov.Ako dodala Iniciatíva Zvierací ombudsman, doteraz tyrani vyviazli vždy s podmienkou alebo peňažným trestom.Pred pár rokmi by odsúdený Valentín dostal pokutu 200 eur, dnes si trest odsedí vo väzení. Jeden a pol roka, za krutosť, ktorú prejavil voči zvieratám, je síce podľa zvieracieho ombudsmana stále málo, avšak samotný fakt, že sudca rozhodol udeliť nepodmienečný trest znamená veľkú nádej pre zvieratá.„Roky sme počúvali o nízkych trestoch, ktoré vôbec neplnili svoj účel prevencie voči tyranii. V roku 2011, ako aj v roku 2018 boli aj vďaka nášmu návrhu prijaté v trestnom zákone vyššie tresty pre tyranov zvierat, no prijatie zákona bola len polovica úspechu, na tú druhú časť, keď sa právo aj vymohlo v podobe udelenia aspoň trochu adekvátneho trestu, sme si museli počkať,” hovorí zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová Dodala, že nepodmienečný trest je po dlhej dobe svetlý moment a dáva každému kto pracuje za lepšie podmienky pre zvieratá na Slovensku nádej a motiváciu, že sudcovia začnú rozhodovať o vyšších trestoch.„Trest totiž neznamená len odsúdenie činu spoločnosťou prostredníctvom štátu, ale má pôsobiť preventívne, teda odradiť od páchania trestnej činnosti, a to nielen samotného páchateľa, ale aj ďalších potenciálnych páchateľov. Ak je trest slabý, páchateľov to povzbudzuje k trestnej činnosti, lebo z trestu nemajú strach," upresnila Stanová.Iniciatíva dlhodobo spolupracovala s políciou, súdmi i prokuratúrou, aby dosiahli efektívne vyšetrovanie prípadov týrania zvierat.Podľa ombudsmanky sa počet objasnených trestných činov týrania zvierat významne zvýšil a polícia sa za posledný rok a pol sprofesionalizovala.Vďaka zmene zákona vyšetrujú tieto prípady už len špecialisti- enviropolicajti, čím sa minimalizuje riziko nesprávneho právneho posúdenia prípadu.Iniciatívu Zvierací ombudsman rozhodnutie súdu teší, avšak bude aj naďalej požadovať vyššie tresty pre páchateľov.„Ide o boj na dlhé trate. Záchrana psíka zo zlých podmienok a jeho dočasné umiestnenie do útulku je okamžitá zmena, no legislatívne zmeny a zmeny v spoločnosti sú málo viditeľné a ich výsledky sa prejavia najskôr o niekoľko rokov. Dôležité je, aby samotná spoločnosť tému ochrany zvierat nebrala na ľahkú váhu," uzavrela Stanová.