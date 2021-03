Verejná doprava rok od vypuknutia pandémie

ARRIVA na Slovensku a vo svete

19.3.2021 (Webnoviny.sk) -Rok 2020 priniesol pre našu krajinu a celý svet neznáme ochorenie, ktoré zmenilo naše životy, osobné aj pracovné podmienky. Spoločnosti ARRIVA na Slovensku v záujme zníženia možného šírenia nákazy a ochrany zdravia a bezpečnosti cestujúcich aj kolegov monitorovali vývoj situácie a bezodkladne prijímali nevyhnutné opatrenia."Dopady krízy sú v každej zo 14 krajín, v ktorých ARRIVA pôsobí rôzne, ale verejná doprava je aj naďalej zabezpečovaná pre ľudí, ktorí nás potrebujú. Prijaté opatrenia sú nevyhnutnou súčasťou našich životov a ich dodržiavanie napomáha k tomu, aby bolo cestovanie verejnou dopravou bezpečné. Už rok používame rúška, respirátory a iné ochranné prostriedky, aby sme chránili seba a svojich blízkych. Konáme v súlade s nariadeniami vlády a úradu verejného zdravotníctva tak, aby boli naši cestujúci i kolegovia v bezpečí. Vieme, že toto obdobie je náročné pre všetkých, ktorí pracujú v prvých líniách, ale aj pre tých, ktorí sú doma," povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.ARRIVA ako jedna z prvých spoločností zaviedla prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia, aby prispela k ochrane zdravia cestujúcich, kolegov – vodičov, ale aj všetkých zamestnancov spoločností ARRIVA na Slovensku a ich rodín."Výsledky prijatých opatrení sa ukázali ako správne a včas zavedené. Vo všetkých regiónoch, v ktorých pôsobíme, sme boli schopní po celý čas zabezpečovať služby pre našich cestujúcich a obchodných partnerov. Preventívne opatrenia, ktoré sme bezodkladne prijali hneď na začiatku pandémie, sú v platnosti aj naďalej," uviedla Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností ARRIVA na Slovensku.Kvôli zvýšeniu bezpečnosti cestujúcich i vodičov spoločnosti ARRIVA intenzívne dezinfikujú všetky autobusy. Pre prevádzky ARRIVA na Slovensku boli objednané špeciálne dezinfekčné prístroje, ktoré sú na sanitáciu bežne používané v nemocniciach. Pre zamestnancov boli v záujme ochrany zdravia poskytnuté vitamínové prípravky, rúška, respirátory a v spolupráci s niektorými objednávateľmi aj ochranné štíty pre vodičov. Všetci cestujúci majú aktuálne povinnosť nastupovať do prostriedkov verejnej dopravy vždy s respirátorom FFP2. O povinnosti nosiť respirátor sú cestujúci informovaní prostredníctvom plagátov a LCD monitorov priamo v autobusoch, aj na sociálnych sieťach a v online prostredí.ARRIVA zriadila na svojich webových stránkach špeciálnu sekciu LIVE, kde informuje o aktuálnych opatreniach a prijatých zmenách. Po prihlásení sa na odber noviniek ich automaticky posiela záujemcom e-mailom. Cestujúci tak na jednom mieste získajú všetky informácie. Aktuálne informácie poskytuje aj linka zákazníckej podpory, ktorá je k dispozícii cestujúcim každý deň od 8.00 do 20.00, a to počas týždňa i víkendov."Ďakujeme všetkým zamestnancom spoločností ARRIVA, vďaka ktorým sme schopní každý deň zabezpečiť dopravu našich cestujúcich. Naším cieľom je prepraviť cestujúcich – BEZPEČNE – POHODLNE – NAČAS. Zároveň ďakujeme cestujúcim za dodržiavanie prijatých nariadení. Zodpovedné a disciplinované správanie prispeje k tomu, aby sme sa na sklonku dňa mohli naďalej bezpečne vrátiť k našim najbližším. Spolu to zvládneme!" povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.V nadväznosti na vývoj pandémie spoločnosti ARRIVA na Slovensku po dohode s objednávateľmi prispôsobovali cestovné poriadky v prímestskej a mestskej autobusovej doprave, aby zabezpečili dopravnú obslužnosť pre obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom cestovalo počas prvých dvoch mesiacov v mestskej a prímestskej verejnej doprave približne 34 % cestujúcich a výpadok tržieb z cestovného predstavuje za uvedené obdobie približne 62 %. Nakoľko sú od začiatku pandémie priebežne prijímané rôzne opatrenia na zmiernenie šírenia vírusu, je čiastočne prerušené vyučovanie na základných školách, stredné školy a univerzity prešli na dištančnú formu vzdelávania, sú zrušené verejné podujatia a zatvorené sú niektoré predajne, je prirodzené, že cestuje menej ľudí. Verejná doprava však musí slúžiť cestujúcim aj v takýchto situáciách.Verejnú dopravu a iné odvetvia čakajú nové výzvy. "Dúfame však, že po stabilizovaní situácie, otvorení škôl a úradov, znovuotvorení prevádzok, športových a kultúrnych podujatí sa cestujúci opäť vrátia do verejnej osobnej dopravy a budeme môcť i naďalej napredovať v zabezpečovaní kvalitnej služby a plnení nášho poslania," dodal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej republike. Aktuálne pôsobí v Nitrianskom, Košickom, Žilinskom a Trnavskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2017 prevádzkuje spoločnosť službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. ARRIVA má na Slovensku takmer 2 400 zamestnancov a prevádzkuje 1 350 autobusov. ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, zamestnáva vyše 46 000 ľudí a ročne prepravuje 2,1 miliardy cestujúcich v 14 európskych krajinách. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB), jednej z vedúcich spoločností v oblasti osobnej a logistickej dopravy na svete a je zodpovedná za regionálne služby v oblasti osobnej dopravy DB mimo Nemecka. Prevádzkuje autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.