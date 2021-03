Neviete, aké opatrenia platia vo vašom okrese? Remišovej ministerstvo spustilo digitálny COVID automat

Prvú verziu budú vylepšovať

Tvorcom je Slovensko IT

19.3.2021 - Ministerstvo informatizácie (MIRRI) SR v piatok spustilo skúšobnú verziu digitálneho Covid automatu. Verejnosť vďaka nej získa prehľad o tom, aké konkrétne opatrenia platia v každom okrese v daný deň. Digitálny Covid automat je prístupný z internetovej adresy automat.gov.sk pre mobilné zariadenia aj pre klasické počítače.Užívatelia mobilných telefónov si automat môžu jednoducho uložiť a používať ako štandardnú aplikáciu vo svojom telefóne. Stačí, ak si do prehliadača zadajú adresu, nemusia nič inštalovať.„Covid automat nás bude sprevádzať zrejme dlhé mesiace. Táto digitálna verzia pomôže komukoľvek správne sa orientovať, čo je zakázané a čo automat umožňuje pre každý okres. Dnes sme spustili prvú verziu, ku ktorej je možné posielať pripomienky a budeme ju postupne vylepšovať,“ uviedla ministerka informatizácie Veronika Remišová s tým, že predmetný digitálny automat je jednou z ciest, ako zabezpečiť rýchlu informovanosť pre všetkých na Slovensku.Digitálny automat je podľa ministerky Remišovej veľmi komplikovaný mechanizmus a preto sa snažia priniesť ho občanom v zjednodušenej digitálnej podobe. Zahrnuli do nej najčastejšie aktivity ľudí. Tvorcom automatu je štátna spoločnosť Slovensko IT, ktorá je dcérskou spoločnosťou MIRRI SR.Aktualizáciu údajov bude tiež zaisťovať Slovensko IT. „Cieľom bolo priniesť zrozumiteľné a jednoduché riešenie pre bežného človeka,” skonštatoval generálny riaditeľ Slovensko IT Pavol Miroššay.