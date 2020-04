Verejné bohoslužby ostávajú aj počas Veľkej noci zakázané, ľudia však do kostola môžu

Povolené súkromné obrady

Dezinfekcia priestorov

7.4.2020 (Webnoviny.sk) - Verejné bohoslužby ostávajú naďalej zakázané, nariadenie tak trvá aj počas veľkonočných sviatkov. Na súkromnej bohoslužbe sa môže zúčastniť výlučne celebrant a nevyhnutná asistencia, prípadne technický pracovník, ktorý zabezpečuje prenos pre veriacich.Vyplýva to z usmernenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR . Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa úradu Daša Račková.Kňazi môžu naďalej súkromne sláviť obrady v kostoloch a taktiež zabezpečiť internetové prenosy obradov pre veriacich. Počas súkromnej bohoslužby však iní ľudia do kostola vstupovať nesmú.S výnimkou konania bohoslužieb môžu byť kostoly otvorené, no vstup a pobyt v nich je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami.„Pri vchode do kostola treba aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, zabezpečiť, aby odstup medzi osobami, okrem úzkej rodiny, bol minimálne dva metre. Počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 25 m štvorcových z verejne prístupnej časti kostola,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.Ako dodal, takisto je potrebné vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov či kľučiek.Hlavný hygienik zároveň upozornil, že je nevyhnutné, aby každá osoba svojím správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie. Apeluje, aby ľudia svojím konaním neprispievali k šíreniu nákazy a neohrozovali tak zdravie iných.Počet prípadov ochorenia Covid-19 na Slovensku počas 5. apríla stúpol o 49, krajina má aktuálne 534 prípadov tohto ochorenia.