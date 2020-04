Vláda schválila navýšenie počtu vojakov v boji s koronovírusom, má ich byť trikrát viac

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.4.2020 (Webnoviny.sk) - Ministri v pondelok na návrh rezortu obrany a vnútra odsúhlasili navýšenie počtu profesionálnych vojakov, ktorí vypomáhajú polícii v súvislosti s koronavírusom. Vyplýva to zo schváleného dokumentu, ktorý uvádza, že súčasný počet 500 profesionálov sa navýši na 1 500.Účasť vojakov je ohraničená, ich výpomoc je podľa návrhu možná do konca kalendárneho roka.V praxi sú vojaci využívaní vo viacerých oblastiach. Prevádzkujú napríklad pojazdnú zubnú ambulanciu, ktorá je momentálne v Trnave, hliadkujú tiež pri nemocniciach a pomáhajú policajtom.„Vláda uznesením z 11. marca rozhodla o vyčlenení do 500 príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky pri zabezpečovaní verejného poriadku a v súvislosti s opatreniami v boji proti koronavírusu. Súčasná situácia si vyžaduje nasadenie väčšieho počtu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v pomoci Policajnému zboru pri zabezpečovaní verejného poriadku. Navrhuje sa preto vyčleniť až do 1 500 príslušníkov ozbrojených síl pre potreby Policajného zboru,“ uvádza dokument.Vojaci môžu byť tiež nasadení na hraničných priechodoch.