Verejnoprávna rádiotelevízia zaznamenala k 30. júlu výpadok príjmov zhruba deväť miliónov eur

Finančná kontrola sa skončila

Program prispôsobia opatreniam

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.8.2020 (Webnoviny.sk) - Výpadok z príjmov Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) predstavuje k 30. júlu približne deväť miliónov eur. Rádiotelevízia zároveň predpokladá, že do konca roka bude tento výpadok približne 10,5 milióna eur. Informovala o finančná riaditeľka RTVS Radka Doehring na štvrtkovom rokovaní Rady RTVS.Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník uviedol, že pracovná skupina, ktorá sa zaoberá modelom financovania RTVS, zatiaľ smeruje k tomu, že ako základný zdroj financovania RTVS zostávajú koncesionárske poplatky.Rokovanie pracovnej skupiny sa na Ministerstve kultúry SR (MK SR) uskutočnilo vo štvrtok 2. júla a vo štvrtok 6. augusta. Rezník tiež informoval o tom, že finančná kontrola zo strany MK SR bola ukončená.Vyplynulo z nej, že RTVS musí vrátiť do štátneho rozpočtu približne 30-tisíc eur. Zistené nedostatky sa týkali najmä povinnosti tretích strán pri externej výrobe.Na účet RTVS zároveň dorazila kompenzácia časti výpadku úhrad za služby verejnosti, čo predstavuje osem miliónov eur.V súvislosti s pandémiou uviedol Rezník, že programová štruktúra RTVS bude závisieť od toho, aké „tvrdé pandemické opatrenia prídu“.V prípade prísnej karantény by RTVS podľa neho zostala pri výrobe spravodajstva a troch vytypovaných relácií. RTVS má vypracovanú smernicu k opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19.