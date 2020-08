Maďarské strany SMK, Most-Híd a hnutie Spolupatričnosť podpísali deklaráciu o spolupráci

Cieľom zachovanie maďarskej komunity

Národná rada bez maďarskej strany

20.8.2020 (Webnoviny.sk) - Strana maďarskej komunity (SMK) Most-Híd a hnutie Spolupatričnosť vo štvrtok v Komárne podpísali deklaráciu o spolupráci maďarských strán. Za jednotlivé strany tak spravili predsedovia Krisztián Forró (SMK), László Sólymos (Most-Híd) a Szabolcs Mózes (Spolupatričnosť).Deklarácia má byť potvrdením založenia spoločnej maďarskej politickej strany, ktorej vznik predstavitelia strán ohlásili 7. augusta v Bratislave. Názov spoločnej strany, ani to, kto ju bude viesť, zatiaľ neprezradili.„Som rád, že k podpisu došlo v Komárne, v deň sviatku svätého Štefana. Po neúspešných parlamentných voľbách nám bolo jasné, že musíme prekonať vnútorné rozpory a zjednotiť sa. Dnešné podpísanie dekláracie je ďalším dôležitým krokom k spomínanej jednote,“ povedal na tlačovej konferencii Forró.Skutočným cieľom musí byť podľa jeho slov zachovanie maďarskej komunity na Slovensku.Podľa Sólymosa je najdôležitejšou časťou spolupráce vytvorenie moderného programu, ktorý ponúkne riešenia na problémy ľudí.„Do konca roka sa musíme dohodnúť, aby sme ľudí, ktorí sa od nás odvrátili, alebo preukázali svoj nezáujem, oslovili takým programom, ktorý ponúka riešenia na ich problémy. Na hospodársky rozvoj našich regiónov, kultúry a na všetko, čo je potrebné k tomu, aby v 21. storočí bolo dobré žiť v tejto krajine bez ohľadu na to, či ste Maďar, Slovák, Róm alebo Rusín. To je cieľ,“ ozrejmil predseda Mostu-Híd.Zdôraznil význam hodnôt postavených na demokracii, právnom štáte a členstve Slovenska v Európskej únii (EÚ).Do Národnej rady SR (NR SR) sa na základe výsledkov februárových parlamentných volieb nedostala ani jedna politická strana reprezentujúca maďarskú menšinu.Most-Híd, ktorý v minulom volebnom období tvoril vládnu koalíciu so stranami Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) a Slovenská národná strana (SNS), získal vo voľbách 2,05 percenta hlasov.SMK, hnutie Spolupatričnosť a Maďarské fórum kandidovali na spoločnej kandidátke volebnej strany Maďarská komunitná spolupatričnosť a vo voľbách im svoj hlas odovzdalo 3,91 percenta voličov.