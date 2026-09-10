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09. septembra 2026
Verejnoprávna STVR začala nakrúcať film Vianočný príbeh
Námet a réžiu má v rukách Tomáš Jančo, scenáristicky sa na príbehu podieľajú Dominika Udvorková a Gabriela Alexová.
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V uplynulých dňoch padla prvá klapka nového viacgeneračného filmu STVR Vianočný príbeh. „Nepôjde o tradičnú vianočnú rozprávku, ale o rodinnú komédiu so srdcom a dobrodružstvom,“ približuje verejnoprávna televízia novinku s krimi zápletkou i bojom o pravú vianočnú atmosféru. Námet a réžiu má v rukách Tomáš Jančo, scenáristicky sa na príbehu podieľajú Dominika Udvorková a Gabriela Alexová.
Jedným z vianočných prianí osemročného Lukáša je, aby konečne spoznal svojho druhého dedka z ďalekého Fínska. „Keď sa mu vďaka listu podarí vylákať mlčanlivého farmára Lumiho na Slovensko, netuší, že tým spustí lavínu vtipných rodinných katastrof. Zatiaľ čo jeho akční rodičia odchádzajú zachrániť rodinný rozpočet na vianočné trhy, Lukáš zostáva doma s dvoma tvrdohlavými dedkami, ktorí medzi sebou súperia o jeho priazeň,“ približuje verejnoprávna televízia film, ktorý podľa jeho režiséra poukazuje na mimoriadne aktuálnu tému nášho rozdeleného sveta. „Kde nám v riešení hlúpostí často uniká to podstatné. Napriek silnému posolstvu a hlbokej psychologickej rovine postáv ide predovšetkým o svižnú rodinnú komédiu, ktorá nemá karhať ani poučovať a ku ktorej by sa divák rád s chuťou vracal,“ dodal Jančo.
Ako ďalej avizuje Peter Begányi, poverený vedením Slovenskej televízie, jej divákov tak namiesto klasickej historickej rozprávky čaká súčasný vianočný film. „Spája v sebe silné emócie, humor a realitu dnešných dní. Naším cieľom bolo priniesť divákom príbeh, v ktorom sa sami nájdu a ktorý ich chytí za srdce,“ poznamenal k žánrovej zmene.
Vianočný príbeh ponúkne medzinárodné aj domáce herecké obsadenie. Deda Lumiho, navonok chladného dobrodruha ošľahaného arktickými vetrami a slanou vodou, ktorý dorazí na Slovensko ako mĺkvy prízrak z Rovaniemi, stvárni fínsky herec Timo Mann. Slovenského deda Joža, chodiacu definíciu ufrflaného, no dobrého dedka, ktorý sa dobrovoľne „upratal“ do domova dôchodcov, kde sa cíti ako kráľ, si zahrá Roman Luknár. Úlohy vnuka Lukáša, bystrého chlapca, pre ktorého na Vianoce nie sú dôležité drahé darčeky, ale skôr skutočný sneh na Štedrý deň a rodina držiaca pokope, sa zhostí Edo Naď. V postavách Lukášových rodičov diváci uvidia Martinu Zábranskú a Petra Brajerčíka. Príbeh zamiešajú aj Dorotka Demianová, Peter Oszlík, Jana Nagyová, Dominik György či Zuzana Kubovčíková Šebová.
Viacgeneračná komédia s krimi zápletkou sa nakrúca v lokalitách ako Tomky, v lesoch v obci Láb, v obci Naháč, v Trnave, ale tiež v ateliéroch v Mlynskej doline.
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