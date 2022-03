Verejnoprávne médiá na Slovensku nesmú šíriť dezinformácie, Bilčík zdôrazňuje potrebu zvýšenia informačnej gramotnosti

Pripravujú Centrum proti hybridným hrozbám

Dezinformačné weby sú hrozbou

4.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenské verejnoprávne médiá nesmú šíriť dezinformácie a dávať im priestor ako súčasť verejnej debaty. Počas brífingu pre novinárov to povedal poslanec Európskeho parlamentu (EP) Vladimír Bilčík (Spolu/EPP).Europoslanec zdôraznil, že je potrebné zvýšiť u verejnosti nielen mediálnu, ale tiež informačnú gramotnosť.Europoslanec zdôraznil, že novinári potrebujú pracovať v slobodnom prostredí a mali by byť nezávislí od akýchkoľvek vonkajších vplyvov.„Serióznu žurnalistiku potrebujeme naozaj všade. Slovensko by tiež malo dobudovať Centrum proti hybridným hrozbám, ktoré sa pripravuje v gescii rezortu vnútra vrátane jeho dlhodobej udržateľnosti a odolnosti voči politickým tlakom,“ vyhlásil Bilčík.Podľa jeho slov bude v súvislosti so situáciou na Ukrajine v najbližších týždňoch a mesiacoch potrebná aj spolupráca podobných centier v rámci Európskej únie (EÚ) Bilčík pripomenul, že dezinformačné weby nemajú mať v spoločnosti žiadne miesto a teší ho, že sa pristúpilo už aj k reálnym krokom, ktoré s nimi môžu bojovať.„Dezinformačné weby sú bezpečnostnou hrozbou, a takým spôsobom sa k nim potrebujeme postaviť,“ zdôraznil. Pripomenul, že boju s dezinformáciami by sa mali viac venovať aj veľké globálne platformy.