Korčok: Slovensko podporí všetky sankcie, ktoré donútia Rusko ukončiť inváziu na Ukrajine

Historické zmeny na kontinente

Sankcie nemajú v dejinách obdobu

4.3.2022 - Slovensko je pripravené podporiť všetky sankcie, ktoré donútia Rusko a Bielorusko zmeniť svoje správanie a ukončiť inváziu na Ukrajine.Zdôraznil to minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS ), ktorý sa v piatok v Bruseli zúčastnil na mimoriadnom rokovaní krajín Severoatlantickej aliancie Ten skonštatoval, že NATO a celé demokratické medzinárodné spoločenstvo na ruskú agresiu voči Ukrajine reaguje s bezprecedentnou rýchlosťou, ráznosťou a jednotou.V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR „Sme svedkami nielen bezprecedentného útoku na suverenitu a nezávislosť Ukrajiny, ale aj historických zmien na našom kontinente. Dnes bolo za stolom jasne cítiť, že každý jeden spojenec si naplno uvedomuje, že vstupujeme do novej éry, kde sa bezpečnosť a obrana stáva prioritou číslo jeden. Pre Slovensko je kľúčové, že v aliancii máme od úplného začiatku jasné plány, ako posilniť našu obranu, najmä na východnom krídle Aliancie, a že naša krajina je ich pevnou súčasťou v každom ohľade,“ povedal šéf slovenskej diplomacie. Vďaka členstvu v NATO má podľa Korčoka Slovensko tú najlepšiu bezpečnostnú poistku na svete.Korčok pripomenul, že na Slovensku bude zriadená medzinárodná obranná jednotka NATO, v ktorej budú pôsobiť vojaci z Nemecka, Holandska, Česka, Poľska, Slovinska a ďalších spojencov.„Nemecká jednotka príde so špičkovým obranným systémom Patriot na posilnenie našej protivzdušnej obrany. Vďaka tomu ešte viac posilníme naše dlhodobé strategické partnerstvo s Berlínom aj v oblasti obrany,“ uviedol minister.Spojenci rokovali aj o pomoci a podpore Ukrajine a spoločnej reakcii na agresiu Ruska.„Ak sa prezidentovi Putinovi útokom na Ukrajinu niečo podarilo, je to práve úplné zjednotenie NATO, Európskej únie a medzinárodného demokratického spoločenstva. Statoční Ukrajinci a Ukrajinky dnes nebránia len svoju krajinu, ale aj hodnoty, na ktorých je postavený náš kontinent. A je nesmierne obdivuhodné, ako Ukrajina zvláda útok na svoje územie a svoju štátnosť. Nielen vojensky, ale aj politicky a diplomaticky. Ukrajinu budeme široko naďalej podporovať, Ukrajina nie je sama,“ doplnil Korčok s tým, že naopak, Ruská federácia a Bielorusko budú niesť zodpovednosť za bezprecedentné porušenie medzinárodného práva a princípov, na ktoré sa často odvolávajú.Na záver skonštatoval, že medzinárodnú izoláciu Ruska a Bieloruska potvrdila aj drvivá väčšina krajín Organizácie Spojených národov pri hlasovaní o rezolúcii vo Valnom zhromaždení.„Sankcie, ktoré sme doteraz voči Rusku a Bielorusku prijali, nemajú v dejinách obdobu – a ešte sme nevyčerpali všetky možnosti. Slovensko je pripravené podporiť všetko, čo ruský a bieloruský režim donúti zmeniť svoje správanie a ukončiť inváziu na Ukrajine. Sankcie budú bolestivé aj pre ruský a bieloruský ľud, ale nikdy nie tak, ako utrpenie ukrajinského ľudu pod paľbou zbraní,“ dodal minister Korčok.