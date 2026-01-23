Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 23.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miloš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

23. januára 2026

Verejnoprávny telerozhlas si oficiálne zaregistroval nové logá


Tagy: Logo Rada STVR STVR

Verejnoprávna Slovenská televízia a rozhlas (STVR) si oficiálne zaregistrovala nové logá. Ukazujú to údaje zverejnené na ...



Zdieľať
67e15c88401b5454928514 e1751290023571 676x435 23.1.2026 (SITA.sk) - Verejnoprávna Slovenská televízia a rozhlas (STVR) si oficiálne zaregistrovala nové logá. Ukazujú to údaje zverejnené na stránkach Úradu priemyselného vlastníctva SR. Ako z nich vyplýva, verejnoprávny vysielateľ si zaregistroval logá pre inštitúciu ako takú, teda STVR, taktiež pre Slovenský rozhlas aj Slovenskú televíziu, a rovnako aj pre jednotlivé televízne a rozhlasové stanice.

Verejnoprávna STVR vznikla k 1. júlu 2024, nahradila dovtedajší Rozhlas a televíziu Slovenska. Ešte v lete toho roka Ministerstvo kultúry SR uzavrelo zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu na nové logá pre verejnoprávny telerozhlas. Zverejnené boli v Centrálnom registri zmlúv a vyplývalo z nich, že nové logá pre verejnoprávnu STVR stáli 9 800 eur.

Tri návrhy log


Autorom je fotograf a grafický dizajnér Daniel Zachar. Ako dielo zmluva špecifikovala vytvorenie troch návrhov log. Ide o samostatné logo pre Slovenskú televíziu aj samostatné logo pre Slovenský rozhlas, a tiež jedno spoločné logo pre STVR. Rezort kultúry vtedy pre agentúru SITA uviedol, že bude na novom vedení STVR, či sa stotožní s návrhmi na nové logá, alebo sa budú ešte mierne upravovať.

Verejnoprávny telerozhlas v novembri 2024 informoval, že by mal čoskoro premenovať svoje oficiálne profily na sociálnych sieťach, podľa vyjadrenia z STVR ale išlo o prechodné riešenie do času, kým oboznámi verejnosť s novou vizuálnou identitou.

Verejnoprávny telerozhlas si oficiálne zaregistroval nové logá

Rovnako vtedy avizovali, že vzhľadom na časovú náročnosť a objem práce spojenej s rebrandingom je pravdepodobné, že samotná realizácia novej vizuálnej identity sa uskutoční pod vedením riadne zvoleného generálneho riaditeľa, ktorého v tom čase STVR nemala.

Vznik STVR


V súvislosti s koncom RTVS a vznikom STVR sa skončil aj mandát vtedajšieho generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja, no voľba nového vedenia STVR sa posúvala. Verejnoprávny telerozhlas dočasne viedol Igor Slanina, poverenie mu bolo opakovane predlžované.

Na voľbu generálneho riaditeľa STVR bolo potrebné skompletizovať Radu STVR. Štyroch jej členov menovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS), zvyšných piatich mal zvoliť parlament.

Verejnoprávny telerozhlas si oficiálne zaregistroval nové logá

Ten voľbu opakovane presúval spolu s ďalšími personálnymi otázkami. Napokon zvyšnú päticu členov Rady STVR poslanci navolili, v máji minulého roka bola Radou STVR na pozíciu generálnej riaditeľky zvolená a vedenia sa ujala Martina Flašíková. V rozhovore pre Denník N ešte vlani v septembri avizovala, že na novom logu pracujú.

V tejto chvíli nie je známe, či logá, ktoré STVR nechala zaregistrovať, sú tie isté, ktoré ministerstvo v minulosti objednalo.


Zdroj: SITA.sk - Verejnoprávny telerozhlas si oficiálne zaregistroval nové logá © SITA Všetky práva vyhradené.


Tagy: Logo Rada STVR STVR
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
HUAWEI FreeClip 2: Unikátne slúchadlá novej generácie pre celodenné pohodlie prichádzajú na Slovensko

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 