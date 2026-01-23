|
Piatok 23.1.2026
Denník - Správy
23. januára 2026
Verejnoprávny telerozhlas si oficiálne zaregistroval nové logá
Verejnoprávna Slovenská televízia a rozhlas (STVR) si oficiálne zaregistrovala nové logá. Ukazujú to údaje zverejnené na ...
Zdieľať
Verejnoprávna STVR vznikla k 1. júlu 2024, nahradila dovtedajší Rozhlas a televíziu Slovenska. Ešte v lete toho roka Ministerstvo kultúry SR uzavrelo zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu na nové logá pre verejnoprávny telerozhlas. Zverejnené boli v Centrálnom registri zmlúv a vyplývalo z nich, že nové logá pre verejnoprávnu STVR stáli 9 800 eur.
Tri návrhy log
Autorom je fotograf a grafický dizajnér Daniel Zachar. Ako dielo zmluva špecifikovala vytvorenie troch návrhov log. Ide o samostatné logo pre Slovenskú televíziu aj samostatné logo pre Slovenský rozhlas, a tiež jedno spoločné logo pre STVR. Rezort kultúry vtedy pre agentúru SITA uviedol, že bude na novom vedení STVR, či sa stotožní s návrhmi na nové logá, alebo sa budú ešte mierne upravovať.
Verejnoprávny telerozhlas v novembri 2024 informoval, že by mal čoskoro premenovať svoje oficiálne profily na sociálnych sieťach, podľa vyjadrenia z STVR ale išlo o prechodné riešenie do času, kým oboznámi verejnosť s novou vizuálnou identitou.
Rovnako vtedy avizovali, že vzhľadom na časovú náročnosť a objem práce spojenej s rebrandingom je pravdepodobné, že samotná realizácia novej vizuálnej identity sa uskutoční pod vedením riadne zvoleného generálneho riaditeľa, ktorého v tom čase STVR nemala.
Vznik STVR
V súvislosti s koncom RTVS a vznikom STVR sa skončil aj mandát vtedajšieho generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja, no voľba nového vedenia STVR sa posúvala. Verejnoprávny telerozhlas dočasne viedol Igor Slanina, poverenie mu bolo opakovane predlžované.
Na voľbu generálneho riaditeľa STVR bolo potrebné skompletizovať Radu STVR. Štyroch jej členov menovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS), zvyšných piatich mal zvoliť parlament.
Ten voľbu opakovane presúval spolu s ďalšími personálnymi otázkami. Napokon zvyšnú päticu členov Rady STVR poslanci navolili, v máji minulého roka bola Radou STVR na pozíciu generálnej riaditeľky zvolená a vedenia sa ujala Martina Flašíková. V rozhovore pre Denník N ešte vlani v septembri avizovala, že na novom logu pracujú.
V tejto chvíli nie je známe, či logá, ktoré STVR nechala zaregistrovať, sú tie isté, ktoré ministerstvo v minulosti objednalo.
Zdroj: SITA.sk - Verejnoprávny telerozhlas si oficiálne zaregistroval nové logá © SITA Všetky práva vyhradené.
