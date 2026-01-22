|
22. januára 2026
HUAWEI FreeClip 2: Unikátne slúchadlá novej generácie pre celodenné pohodlie prichádzajú na Slovensko
Huawei dnes uvádza na slovenský trh svoje najnovšie TWS slúchadlá HUAWEI FreeClip 2.
Novinka nadväzuje na osvedčenú konštrukciu C-bridge z predchádzajúcej generácie a prináša ľahšie vyhotovenie aj vylepšené usadenie v uchu. Vďaka tomu slúchadlá sedia istejšie a môžete ich pohodlne nosiť počas celého dňa. O kvalitný zvuk sa stará menič s dvojitou membránou, ktorý posúva počúvanie na ešte pohlcujúcejšiu a komfortnejšiu úroveň.
Nová éra pohodlia a elegancie začína s HUAWEI FreeClip 2
HUAWEI FreeClip 2 spájajú pohodlie pri nosení so štýlovým dizajnom vďaka vylepšenému Airy C-bridge, prvkom Comfort Bean a časti Acoustics Ball. Každé slúchadlo váži len 5,1 g.[1], Každé slúchadlo váži len 5,1 g, takže si ho pri nosení takmer nevšimnete.
Airy C-bridge kombinuje jemný tekutý silikón a odolnú zliatinu s tvarovou pamäťou, takže slúchadlá sedia pohodlne ako na obláčiku aj pri dlhom nosení. Huawei doladil tvar s mikrometrovou presnosťou na základe viac než 10 000 vzoriek uší[2] z celého sveta. Navyše Comfort Bean je teraz ľahší a menší než pri predchádzajúcej generácii, vďaka čomu presne zapadne do ucha a drží na mieste. Vylepšený Acoustics Ball zároveň prináša výraznejší zvuk aj v kompaktnom tele.
HUAWEI FreeClip 2 stavajú na dizajne, ktorý myslí aj na štýl. Okrem počúvania tak slúchadlá fungujú aj ako výrazný doplnok. K dispozícii sú v štyroch prevedeniach – Blue, White, Rose Gold a Black – pričom každé pôsobí trochu inak. Modrá a biela verzia pridávajú jemne štruktúrovaný povrch inšpirovaný denimom, ktorý vyvoláva pocit voľnosti a pohodlia.
HUAWEI FreeClip 2: Pohodlie a zvuk na každý deň
HUAWEI FreeClip 2 využívajú NPU AI procesor s desaťnásobným výpočtovým výkonom, ktorý umožňuje funkcie ako rozpoznávanie prostredia v reálnom čase, adaptívnu hlasitosť a adaptívne zvýraznenie hlasu. V praxi to znamená, že si zachováte čisté počúvanie v tichej kancelárii aj na rušnej ulici. O zvukový prejav sa stará menič s dvojitou membránou, ktorý prináša až o 100 % vyššiu hlasitosť a silnejšie basy[3], pričom verne vykreslí všetky detaily nahrávky od jemných vokálov až po výrazné bicie, hlboké basy a čisté výšky.
Pri telefonovaní využívajú HUAWEI FreeClip 2 trojicu mikrofónov a viac kanálové DNN algoritmy, ktoré potlačia okolitý hluk a zachovajú zrozumiteľný hlas na oboch stranách. NPU AI procesor zároveň filtruje ruchy v pozadí a zvýrazňuje hlas volajúceho, takže aj v náročnom prostredí, napríklad v hlučnom metre, ostane hovor čistý. O väčšie súkromie sa postará systém reverzných zvukových vĺn, ktorý znižuje únik zvuku do okolia, aby vaše rozhovory nebolo počuť.
2 si automaticky prispôsobia ľavý a pravý zvukový kanál podľa toho, kde ich práve nosíte. Odolnosť IP57[4] znamená, že im neprekáža prach ani voda, takže zvládnu pot pri tréningu, dážď aj bežné šplechnutie. Na jedno nabitie vydržia až 9 hodín[5] a s nabíjacím puzdrom spolu až 38 hodín, takže ich nemusíte počas dňa neustále dobíjať.
Dostupnosť a cena
HUAWEI FreeClip 2 sú na Slovensku dostupné od dnes, 22. januára u vybraných maloobchodných partnerov za odporúčanú cenu od 199 eur. Na výber sú vo viacerých farbách, pričom modrá a biela verzia zaujmú jemne štruktúrovaným povrchom inšpirovaným denimom. Pri kúpe v NAY do 8. marca získate zľavu vo výške 10 %.
[1] Skutočná hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie produktu a výrobného procesu.
[2] Údaje pochádzajú z testov v laboratóriách Huawei.
[3] Údaje pochádzajú z laboratórnych testov spoločnosti Huawei v porovnaní s HUAWEI Freeclip.
[4] Slúchadlá (bez nabíjacieho puzdra) spĺňajú požiadavky stupňa krytia IP57 (norma IEC 60529). Tento produkt nie je zariadenie s profesionálnou vodotesnosťou, je však počas bežného používania odolný voči striekajúcej vode, vode a prachu. Slúchadlá prešli laboratórnymi testami v kontrolovaných podmienkach, ktoré potvrdili splnenie úrovne IP57 podľa normy IEC 60529. Slúchadlá by sa nemali používať pri plávaní, sprchovaní ani pri iných aktivitách spojených s vysokým tlakom vody alebo rýchlo tečúcou vodou. Odolnosť voči striekajúcej vode, vode a prachu nie je trvalá a pri bežnom používaní sa môže časom znižovať.
[5] Údaje pochádzajú z laboratórnych testov spoločnosti Huawei, v ktorých boli slúchadlá pripojené k telefónu HUAWEI Pura 70 so systémom EMUI 14.2.0, hlasitosť bola nastavená na 50 %, prehrávala sa hudba vo formáte AAC a ostatné funkcie boli ponechané v predvolených nastaveniach. Skutočná výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od hlasitosti, zdroja zvuku, rušenia prostredia, funkcií produktu a návykov používania.
