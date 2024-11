Verejnoprávny telerozhlas už premenoval svoje oficiálne profily na sociálnych sieťach, nová vizuálna identita STVR sa však ešte pripravuje

Nová vizuálna identita STVR potrebuje čas

Generálny riaditeľ a Rada STVR

5.11.2024 (SITA.sk) - Verejnoprávny telerozhlas už premenoval svoje oficiálne profily na sociálnych sieťach . Ako informovala Andrea Pivarčiová zo Sekcie marketingu a komunikácie, stalo sa tak na základe žiadosti, ktorú v minulosti podali spoločnosti Meta (prevádzkuje sociálne siete Facebook, Instagram či Threads - pozn. SITA).Premenovanie súvisí s tým, že začiatkom leta sa zmenil názov verejnoprávneho vysielateľa. Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) zanikol a k 1. júlu vznikla Slovenská televízia a rozhlas (STVR) "Názov STVR, ktorý bude umiestnený ako dočasná profilová fotografia verejnoprávnej televízie a rozhlasu na sociálnych sieťach, nie je novým logom inštitúcie. Ide o prechodné riešenie do času, kedy STVR oboznámi verejnosť s novou vizuálnou identitou," zdôraznila Pivarčiová.Na facebookovom profile verejnoprávneho média je v súčasnosti profilová fotografia v podobe skratky STVR napísanej čiernymi písmenami na svetlom podklade. Pivarčiová zároveň zdôraznila, že nová vizuálna identita STVR bude potrebovať dlhší čas na prípravu a implementáciu. Dodala, že preto vznikla vo verejnoprávnom telerozhlase interná pracovná skupina, ktorá pripravuje rebranding značky."S ohľadom na časovú náročnosť a objem práce spojenej s týmito krokmi je pravdepodobné, že samotná realizácia novej vizuálnej identity sa uskutoční pod vedením riadne zvoleného generálneho riaditeľa Slovenskej televízie a rozhlasu," uzavrela Pivarčiová.Verejnoprávna STVR je v súčasnosti bez generálneho riaditeľa aj bez kompletnej Rady. V súvislosti s koncom RTVS a vznikom STVR sa skončil mandát vtedajšieho generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja . Na voľbu nového riaditeľa je potrebná Rada STVR . Z jej deviatich členov by mal piatich zvoliť parlament, štyroch menuje ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ).STVR dočasne vedie Igor Slanina , na sklonku septembra mu podpredseda parlamentu Peter Žiga Hlas-SD ), ktorý je poverený vedením NR SR, predĺžil poverenie viesť verejnoprávny telerozhlas do konca tohto roka. Pôvodne bol vedením STVR poverený do 30. septembra.