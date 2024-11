Vlhčené utierky bez plastov kúpite v Tescu. Reťazec tak ušetril 60 ton odpadu

5.11.2024 (SITA.sk) -"Naším cieľom v Tescu je čo najviac eliminovať vplyv nášho podnikania na planétu vrátane znižovania plastov vo výrobkoch a obaloch našich privátnych značiek. Úplne sme odstránili plasty z vlhčených utierok našej vlastnej značky a zároveň sme zmenou produktov doteraz ušetrili 60 ton plastu iba na Slovensku. Samozrejme, v inováciách výrobkov vlastnej značky pokračujeme aj naďalej a robíme všetko pre to, aby boli ešte šetrnejšie k životnému prostrediu," hovoríOd roku 2021 platí v Európskej únii legislatíva Single Use Plastic, ktorá ukladá povinnosť označovať vlhčené obrúsky s plastom logom "mŕtvej korytnačky". Vďaka odstráneniu plastov už Tesco na výrobky vlastnej značky toto logo uvádzať nemusí.V ponuke bez plastov je všetkých sedem druhov vlhčených utierok privátnej značky Fred & Flo a Fred Gaga určenej na starostlivosť o bábätká. Šetrnejšie k prírode sú aj značky ProFormula splachovateľné hygienické vlhčené utierky pre dospelých a dva druhy Go For Expert vlhčených utierok pre starostlivosť o domácnosť."Pri vlhčených utierkach si mnohí spotrebitelia napriek označeniu na obale neuvedomujú, že obsahujú plastovú zložku. Po použití sa preto rozkladajú veľmi dlho, nehovoriac o tom, že pokiaľ neskončia v koši, spôsobujú znečistenie prírody či problémy v kanalizácii. Ak je odstránenie tejto plastovej zložky možné, výsledkom je úspora neobnoviteľných prírodných zdrojov a tiež menšia záťaž pre životné prostredie, keď sa výrobok stane odpadom," vysvetľujeReťazec postupne plní aj záväzok mať. Od roku 2020 pri balení výrobkov privátnych značiek Tesco nepoužíva nerecyklovateľné alebo ťažko recyklovateľné obaly. Ide o príklad využívania obalovej stratégie spoločnosti Tesco s názvom 4R (Remove – odstrániť, Reduce – zredukovať, Reuse – znova použiť, Recycle – recyklovať). Reťazec tak znižuje spotrebu materiálov a uľahčuje ich recykláciu. Tento prístup znamená odstránenie obalov všade, kde je to možné (Remove), zredukovanie tých obalov, ktoré nemožno odstrániť (Reduce), viac obalov použiť opakovane (Reuse) a to, čo zostane, zrecyklovať (Recycle).Tesco má v ponuke už tri kompletné kategórie produktov vlastnej značky v 100 % recyklovateľných obaloch – čistiace prostriedky, rezance, cestoviny a ryža, čerstvé ovocie a zelenina. Spoločnosť tak ako prvý maloobchodný reťazec v krajine prináša svojim zákazníkom celé kategórie výrobkov v ekologickejších obaloch.Novinkou je aj mleté mäso privátnej značky Tesco balené v ekologickejšom obale, ktorý má o 80 % menej plastov než doteraz používaná vanička s plastovou fóliou. V priebehu budúceho roka bude Tesco ponuku takto balených výrobkov rozširovať.Ekologickejšie obaly výrobkov vlastnej značky boli vyvinuté v súlade s národnými predpismi o recyklovateľnosti materiálov, čo znamená, že zákazníci môžu použité obaly výrobkov likvidovať udržateľným spôsobom za predpokladu, že použijú správne kontajnery na triedený odpad.Informačný servis