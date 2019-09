Verejnosť hlasuje za najlepšie komunikujúce spoločnosti za rok 2019 Foto: Hermes Komunikátor roka 2019 Foto: Hermes Komunikátor roka 2019

O PROJEKTE

HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je jediné ocenenie pre najlepšie komunikujúcu inštitúciu

v Slovenskej republike so zákazníkom. Odbornými garantmi projektu sú Mgr. Josef Fišer, obchodný a marketingový riaditeľ MEDIAN SK, Ing. Jindřich Bardon, analytik výskumu sr., Slovenský rozhlas RTVS a doc. PhDr. Milan Banyár, PhD., vysokoškolský pedagóg Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavu marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Projekt organizuje agentúra 2lovebrands.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. septembra (OTS) - Internetové hlasovanie prebieha na www.cenyhermes.sk . Spoločnosti, za ktoré môžu Slováci hlasovať, sú rozdelené do piatich oblastí: Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Telekomunikácie, Obchodné reťazce a Automobily.Do ankety sa v rámci hlasovania verejnosti zapája každoročne viac Slovákov. „“ uviedlaz agentúry 2lovebrands, ktorá je organizátorom súťaže. Záujem verejnosti je motivujúci aj pre spoločnosti, keďže poznateľnosť značky Hermes Komunikátor narastá a zákazník rozumie podstate získaného ocenia.“ dodala Gvušč.O víťazovi rozhodne najvyšší počet hlasov v každej kategórii samostatne, a zároveň verejnosť určí aj absolútneho víťazaza všetky kategórie spolu. Dajte hlas inštitúcii, s ktorou máte najlepšie skúsenosti v oblasti komunikácie a VYHRAJTE, prvom ADULT FRIENDLY hoteli v Jasnej, alebo Hyundai Tucson na dva týždne s plnou nádržou.Okrem hlasovania verejnosti budú vyhodnotené najlepšie komunikujúce spoločnosti aj na základe výsledkov reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu spoločnosti MEDIAN SK, ktorá je odborným garantom súťaže.Do národnej súťaže o najlepšiu komunikáciu so zákazníkom sa môžu zapojiť nielen spoločnosti z uvedených oblastí pôsobenia. „,“ doplnila Tina Gvušč.Projekty môžete prihlásiť do kategórií: Krízová komunikácia, Starostlivosť o klienta, Najlepší interiér predajného priestoru, Najefektívnejšie využitie nových médií, Inovatívny marketingový prístup, Interná komunikácia a Spoločenská zodpovednosť.Témou kampane aktuálneho ročníka súťaže je heslo ZA NEŠIFROVANÚ KOMUNIKÁCI U. „,“ uzavrela Tina Gvušč.Hermes Komunikátor roka 2019 vyvrcholí slávnostným vyhlásením najlepšie komunikujúcich spoločnostív priestoroch DoubleTree by Hilton v Bratislave. Aktuálne informácie a štatút projektu nájdete na www.cenyhermes.sk . Priebeh súťaže môžete sledovať aj na FB Hermes Komunikátor rok a.