Dav štrajkujúcich za klímu zaplnil Námestie slobody

Snímka z pochodu študentskej iniciatívy Fridays For Future počas globálneho klimatického štrajku v Bratislave 20. septembra 2019. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 20. septembra (TASR) – V Bratislave, Košiciach, Žiline a Banskej Bystrici sa konal v piatok štrajk za klímu. Jeho cieľom bolo upozorniť na klimatickú zmenu. V hlavnom meste sa pochodujúci stretli na Námestí slobody. Pred zhromaždenými vystúpili predstavitelia významných slovenských inštitúcií, ktoré verejne protest podporili. Protestu sa zúčastnili aj študenti.Emma Zajačková, jedna z organizátorov pochodu, na pódiu vyhlásila, že milióny mladých ľudí po celom svete v piatok vyšlo do ulíc bojovať za našu planétu. „Dnes tu nestojíme sami. Stretli sme sa tu spoločne s našimi rodičmi, učiteľmi, s ľuďmi, ktorí sa dnes rozhodli namiesto povinností v práci prísť na námestie a prinútiť zodpovedných konať,“ povedala.K vedeckým inštitúciám oficiálne podporujúcim štrajk patria Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Slovenská akadémia vied (SAV). Pridali sa aj Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenské národné múzeum a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. „Všetkým tým, ktorí tvrdia, že ľudská činnosť nemá vplyv na našu planétu, poviem iba jedno. Za posledných 60 rokov koncentrácia CO2 stúpla o 30 percent. Ak sa parameter zmení o 30 percent, určite to niečo znamená. A dnes je úplne jasné, že tepelný cyklus na tejto zemi, je ovplyvňovaný koncentráciou CO2,“ vyjadril sa predseda SAV Pavol Šajgalík, ktorý apeloval na ochranu Zeme.Štrajk podporilo aj množstvo stredných a základných škôl, ktorých žiaci prišli na pochod spolu s učiteľmi. Niektoré, ako napríklad Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave, mali štrajk ako povinný školský program, ktorému sa študenti vyhli iba ak priniesli ospravedlnenku. „Prišiel som, lebo chcem zmenu a chcem niečo povedať našim politikom, pretože práve tí majú moc niečo zmeniť, tí, čo sú pri moci,“ povedal študent Lukáš z Bratislavy.Za protest sa postavilo viac než 70 mimovládnych organizácií. Greenpeace Slovensko iniciovala spoločné vyhlásenie na podporu štrajku, ktoré podpísali iniciatíva My sme les, organizácie WWF Slovakia či Amnesty International. Člen Amnesty International Martin Posch na zhromaždení poďakoval všetkým mladým ľuďom, aktivistom a podporovateľom hnutia Fridays for Future, vďaka ktorým sa upiera priama pozornosť na nebezpečenstvo ktoré predstavuje pre planétu klimatická kríza. Podporu štrajku vyjadrili aj viaceré postavy slovenskej politickej scény, napríklad prezidentka SR Zuzana Čaputová, premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) či minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).