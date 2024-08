Verejnosť je svedkom pokusov o deštrukciu republiky a vydobýjania spravodlivosti na námestiach, vyjadril sa Pellegrini (video)

Žiadna sebareflexia a zmierenie

Vydobýjanie spravodlivosti

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Návrat k práci pre ľudí

Budúcnosť Slovenska

23.8.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini vníma so znepokojením posledné týždne vývoja na slovenskej politickej scéne. Dôvodom je opätovný nárast mimoriadne nevraživej atmosféry a radikálneho slovníka politických lídrov, a otvorenej nenávisti na sociálnych sieťach.Podľa prezidenta sa Slovensko na základe tejto situácie vrátilo do obdobia pred atentátom na predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ). Ako dodal, vyzerá to tak, akoby sme tento skutok úplne vymazali z pamäte.„Žiadna sebareflexia, žiadne zmierenie a do koša hodené všetky predsavzatia o tom, ako zmeníme svoje správanie a spôsoby, aby sa situácia na Slovensku konečne upokojila,“ povedal vo videu na sociálnej sieti prezident s tým, že namiesto kultivovanej diskusie v parlamente, sú opäť vidieť ľudia v uliciach a namiesto rešpektovania výsledkov volieb, je počuť reči o záchrane demokracie.Podľa prezidenta je slovenská verejnosť svedkom pokusov o deštrukciu republiky, obchádzanie demokratických parlamentných mechanizmov a vydobýjania spravodlivosti na námestiach.„Vidím, čo vyvolalo rozhodnutie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ) vymeniť dvoch manažérov na čele štátnych inštitúcií, za ktoré ona sama nesie priamu zodpovednosť. A súhlasím, že pri odvolávaní sú dôležité aj spôsoby a argumentácia, ktorá má zodpovedať úrovni 21. storočia. Ale takýchto zmien sa nielen v tomto, ale aj vo všetkých iných rezortoch udialo v slovenskej histórii neúrekom,“ uviedol prezident.V súvislosti s odvolaním generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla Mateja Drličku z funkcie povedal, že Drličku odvolala už predchádzajúca ministerka kultúry Natália Milanová hnutie Slovensko ), a doplnil, že jej rozhodnutie nevzbudilo pozornosť. Zároveň tvrdí, že rešpektuje právo umelcov vyjadrovať svoj názor na politiku, no podotýka, že sú to rovnakí občania Slovenska ako mnohí iní, s rovnakými právami či povinnosťami.„Ich názor nemôže byť dôležitejší ako názor živnostníka z Oravy alebo dôchodkyne zo Sniny len preto, že majú svoj priestor na televíznej obrazovke,“ myslí si Pellegrini.Slovenský prezident si taktiež želá, aby sa politici opäť predovšetkým vrátili k práci pre ľudí. „Ak budeme viesť opäť vecné a možno aj politicky náruživé debaty o lepšom dôchodkovom zabezpečení, rýchlejšej výstavbe ciest, kvalitnejšom zdravotníctve či školstve, bezpečných a zdravých potravinách, možno to vo finále prinesie výsledok v podobe lepšieho života na Slovensku. Ak však ostanú politické strany v osobnej, nekonštruktívnej či neraz až nenávistnej polohe, vytúžený pokoj sa Slovensku bude zbytočne vzďaľovať,“ skonštatoval prezident.Avizoval, že sa v najbližších dňoch stretne s povereným predsedom Národnej rady SR Hlas-SD ), predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD) a s lídrami politických strán. Pýtať sa ich chce na predstavy, ako vidia budúcnosť Slovenska a ako sú pripravení prispieť k zmiereniu spoločnosti na Slovensku.„Ako hlava štátu zasiahnem vždy, ak je ohrozený právny štát, hrozí ústavná kríza alebo sa porušujú základné ľudské práva. Nikdy sa však nedám vtiahnuť do vnútropolitického zápasu, ak by si to želala ktorákoľvek strana na politickej scéne. Napĺňam program prezidenta ľudí, a nie želania politických strán a ich lídrov,“ uviedol prezident.