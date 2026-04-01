|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 6.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Irena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Verejnosť môže už desiatykrát nominovať výnimočných učiteľov a učiteľky prírodných vied na Cenu Dionýza Ilkoviča 2026
Ocenenie zviditeľňuje pedagógov a mentorov, ktorí v rámci mimoškolskej činnosti rozvíjajú talenty žiakov v prírodných vedách a pripravujú ich na medzinárodné súťaže. Verejnosť môže výnimočné ...
Zdieľať
1.4.2026 (SITA.sk) - Ocenenie zviditeľňuje pedagógov a mentorov, ktorí v rámci mimoškolskej činnosti rozvíjajú talenty žiakov v prírodných vedách a pripravujú ich na medzinárodné súťaže. Verejnosť môže výnimočné osobnosti nominovať do 30. júna 2026 prostredníctvom online formulára na stránke www.nadaciadi.sk.
Informačný servis
Za úspechmi slovenských študentov na matematických, fyzikálnych či chemických olympiádach a súťažiach sú často roky nenápadnej práce. Hodiny navyše po vyučovaní, víkendové sústredenia, experimenty v laboratóriách alebo dlhé rozhovory nad zdanlivo neriešiteľným problémom. Práve v takýchto chvíľach vzniká vzťah k vede a často aj rozhodnutie venovať sa jej naplno.
Cena Dionýza Ilkoviča už desiaty rok oceňuje pedagógov a mentorov, ktorí tieto chvíle vytvárajú. Doteraz vyzdvihla prácu takmer 30 učiteľov a učiteliek z celého Slovenska, ktorí pomáhajú žiakom rozvíjať talent v matematike, fyzike, chémii, biológii či informatike.
"Za každým úspechom na medzinárodnej súťaži stoja mesiace systematickej prípravy a učiteľ, ktorý tomu venuje svoj voľný čas. Cena Dionýza Ilkoviča existuje preto, aby sme týmto ľuďom povedali, že ich práca má obrovskú hodnotu nielen pre konkrétnych žiakov, ale pre celú krajinu. Po deviatich ročníkoch vidíme, že okolo ocenenia vznikla silná komunita pedagógov, ktorí sa navzájom inšpirujú a posúvajú slovenské prírodovedné vzdelávanie vpred," hovorí doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., univ. prof., predseda poroty Ceny Dionýza Ilkoviča.
Minuloroční laureáti ukazujú silu dobrého učiteľa
Na slávnostnom galavečeri deviateho ročníka ocenenia finalistom osobne odovzdal minister školstva Tomáš Drucker. Víťazkou sa stala Eva Oravcová z Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, ktorá vedie jednu z posledných špeciálnych matematických tried na Slovensku. Za roky pedagogickej praxe pripravila viac ako 800 žiakov na matematické súťaže. Jej študenti získali bronzovú medailu na Medzinárodnej matematickej olympiáde, absolútne víťazstvo v celoštátnom kole matematickej olympiády a dvakrát sa stali víťazmi medzinárodnej tímovej súťaže Mathing.
Finalistkou bola aj Ivana Beličková zo Spojenej školy Novohradská v Bratislave, ktorej žiaci si z Medzinárodnej chemickej olympiády priniesli niekoľko medailí a uspeli aj na Medzinárodnej olympiáde mladých vedcov. Ďalším finalistom bol Svetozár Štefeček z Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici, ktorý už vyše štyridsať rokov vedie astronomický krúžok pri najmenšej hvezdárni na Slovensku v Sobotišti. Jeho študenti získali zlaté aj bronzové medaily na Medzinárodnej astronomickej olympiáde.
Príbehy laureátov potvrdzujú, že systematická práca učiteľov s talentovanými žiakmi prináša merateľné výsledky. Na tento rozmer upozorňuje aj RNDr. Roman Lehotský z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM): "Rastúci záujem mladých ľudí o predmetové olympiády a súťaže ukazuje, že práca učiteľov a mentorov prináša reálnu odozvu a má veľký význam. Organizácia súťaží by však nemala dostatočnú silu bez pedagógov, ktorí žiakov motivujú zapojiť sa a sprevádzajú ich na celej ceste. Práve iniciatívy ako Cena Dionýza Ilkoviča pomáhajú zviditeľniť túto prácu a ukázať mladým, že prírodné vedy majú na Slovensku budúcnosť."
Koho a ako nominovať
O Cenu Dionýza Ilkoviča sa môže uchádzať pedagóg aj nepedagogický pracovník, ktorý sa podieľa na rozvoji mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia, biológia a informatika. Nominovať môže ktokoľvek — kolegovia, riaditelia škôl, bývalí alebo súčasní žiaci a ich rodičia.
Finalistov vyberá odborná porota zložená z vedcov a pedagógov zo slovenských a českých univerzít. Hodnotí pritom dĺžku a udržateľnosť mimoškolskej činnosti, dosiahnuté výsledky, rozsah pôsobenia aj inovatívnosť prístupu.
Informačný servis
nasledujúci článok >>
Slovensko rozhodlo, čo patrí na veľkonočný stôl
<< predchádzajúci článok
Progresívci zvolávajú protest proti zmenám volebných pravidiel, Fico sa chce podľa Šimečku zabetónovať pri moci – VIDEO
