Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 6.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Irena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

01. apríla 2026

Progresívci zvolávajú protest proti zmenám volebných pravidiel, Fico sa chce podľa Šimečku zabetónovať pri moci – VIDEO


Zdieľať
1.4.2026 (SITA.sk) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) zvoláva protest pred Národnou radou SR proti plánovaným zmenám volebných pravidiel. Konať sa má v utorok 14. apríla o 18:00, v deň začiatku aprílovej schôdze parlamentu, na ktorej chce vládna koalícia presadiť zrušenie voľby poštou zo zahraničia.

Predseda PS Michal Šimečka na tlačovej besede upozornil na to, že Robert Fico sa chce zabetónovať pri moci a obmedzovať volebné právo. Podľa neho "cíti, že si ide po prehru", a preto sa snaží meniť pravidlá vo svoj prospech.

Rastúce obavy verejnosti o férovosť volieb


PS tvrdí, že pripravované legislatívne zmeny by znemožnili účasť na voľbách desaťtisícom Slovákov žijúcim v zahraničí. "Musíme urobiť všetko pre to, aby zákon neprešiel. Slovensko sa nemôže stať Ficovou autokraciou," zdôraznil Šimečka.

Líder PS zároveň poukázal na rastúce obavy verejnosti o férovosť volieb. Uviedol, že ľudia sa ho pýtajú, či budú voľby slobodné a či nedôjde k manipulácii kampane. Tieto obavy podľa neho vychádzajú z aktuálnych informácií aj krokov vlády.
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
 

Možné zahraničné vplyvy


Upozornil na možné zahraničné vplyvy. "V posledných dňoch sme sa dozvedeli, že Maďarsko v spolupráci so Slovenskom obhajujú záujmy Ruskej federácii v Európskej únii. Zároveň vieme, že za túto pomoc pre Rusko dostáva strana Fidesz pomoc ruských špecialistov na predvolebné kampane a rôzne hybridné operácie. Keď si to zhrnieme, tak je dôvodné podozrenie, že na Slovensku to bude rovnako," vyhlásil. Keďže podľa neho slovenská vláda ide "na ruku Moskve", môžeme očakávať podporu Ruska pri ovplyvňovaní volebnej kampane na Slovensku.

Šimečka predpokladá, že o návrhu bude rozhodovať parlament na svojej najbližšej aprílovej schôdzi. Keďže zahraniční Slováci by s veľkou pravdepodobnosťou volili zmenu, Fico chce podľa neho rok a pol pred voľbami ohnúť pravidlá tak, aby to poškodilo opozíciu. Varoval, že ak by zmeny v parlamente prešli bez odporu, mohli by nasledovať aj ďalšie zmeny, napríklad už v médiách spomínané zvýšenie volebného kvóra.
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Progresívci zvolávajú protest proti zmenám volebných pravidiel, Fico sa chce podľa Šimečku zabetónovať pri moci – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 