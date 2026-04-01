Pondelok 6.4.2026
Meniny má Irena
01. apríla 2026
Progresívci zvolávajú protest proti zmenám volebných pravidiel, Fico sa chce podľa Šimečku zabetónovať pri moci – VIDEO
Tagy: Predseda Progresívneho Slovenska Premiér Slovenskej republiky Protest Voľba poštou zo zahraničia
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) zvoláva protest pred Národnou radou SR proti ...
1.4.2026 (SITA.sk) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) zvoláva protest pred Národnou radou SR proti plánovaným zmenám volebných pravidiel. Konať sa má v utorok 14. apríla o 18:00, v deň začiatku aprílovej schôdze parlamentu, na ktorej chce vládna koalícia presadiť zrušenie voľby poštou zo zahraničia.
Predseda PS Michal Šimečka na tlačovej besede upozornil na to, že Robert Fico sa chce zabetónovať pri moci a obmedzovať volebné právo. Podľa neho "cíti, že si ide po prehru", a preto sa snaží meniť pravidlá vo svoj prospech.
PS tvrdí, že pripravované legislatívne zmeny by znemožnili účasť na voľbách desaťtisícom Slovákov žijúcim v zahraničí. "Musíme urobiť všetko pre to, aby zákon neprešiel. Slovensko sa nemôže stať Ficovou autokraciou," zdôraznil Šimečka.
Líder PS zároveň poukázal na rastúce obavy verejnosti o férovosť volieb. Uviedol, že ľudia sa ho pýtajú, či budú voľby slobodné a či nedôjde k manipulácii kampane. Tieto obavy podľa neho vychádzajú z aktuálnych informácií aj krokov vlády.
Upozornil na možné zahraničné vplyvy. "V posledných dňoch sme sa dozvedeli, že Maďarsko v spolupráci so Slovenskom obhajujú záujmy Ruskej federácii v Európskej únii. Zároveň vieme, že za túto pomoc pre Rusko dostáva strana Fidesz pomoc ruských špecialistov na predvolebné kampane a rôzne hybridné operácie. Keď si to zhrnieme, tak je dôvodné podozrenie, že na Slovensku to bude rovnako," vyhlásil. Keďže podľa neho slovenská vláda ide "na ruku Moskve", môžeme očakávať podporu Ruska pri ovplyvňovaní volebnej kampane na Slovensku.
Šimečka predpokladá, že o návrhu bude rozhodovať parlament na svojej najbližšej aprílovej schôdzi. Keďže zahraniční Slováci by s veľkou pravdepodobnosťou volili zmenu, Fico chce podľa neho rok a pol pred voľbami ohnúť pravidlá tak, aby to poškodilo opozíciu. Varoval, že ak by zmeny v parlamente prešli bez odporu, mohli by nasledovať aj ďalšie zmeny, napríklad už v médiách spomínané zvýšenie volebného kvóra.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci zvolávajú protest proti zmenám volebných pravidiel, Fico sa chce podľa Šimečku zabetónovať pri moci – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda PS Michal Šimečka na tlačovej besede upozornil na to, že Robert Fico sa chce zabetónovať pri moci a obmedzovať volebné právo. Podľa neho "cíti, že si ide po prehru", a preto sa snaží meniť pravidlá vo svoj prospech.
Rastúce obavy verejnosti o férovosť volieb
PS tvrdí, že pripravované legislatívne zmeny by znemožnili účasť na voľbách desaťtisícom Slovákov žijúcim v zahraničí. "Musíme urobiť všetko pre to, aby zákon neprešiel. Slovensko sa nemôže stať Ficovou autokraciou," zdôraznil Šimečka.
Líder PS zároveň poukázal na rastúce obavy verejnosti o férovosť volieb. Uviedol, že ľudia sa ho pýtajú, či budú voľby slobodné a či nedôjde k manipulácii kampane. Tieto obavy podľa neho vychádzajú z aktuálnych informácií aj krokov vlády.
Možné zahraničné vplyvy
Upozornil na možné zahraničné vplyvy. "V posledných dňoch sme sa dozvedeli, že Maďarsko v spolupráci so Slovenskom obhajujú záujmy Ruskej federácii v Európskej únii. Zároveň vieme, že za túto pomoc pre Rusko dostáva strana Fidesz pomoc ruských špecialistov na predvolebné kampane a rôzne hybridné operácie. Keď si to zhrnieme, tak je dôvodné podozrenie, že na Slovensku to bude rovnako," vyhlásil. Keďže podľa neho slovenská vláda ide "na ruku Moskve", môžeme očakávať podporu Ruska pri ovplyvňovaní volebnej kampane na Slovensku.
Šimečka predpokladá, že o návrhu bude rozhodovať parlament na svojej najbližšej aprílovej schôdzi. Keďže zahraniční Slováci by s veľkou pravdepodobnosťou volili zmenu, Fico chce podľa neho rok a pol pred voľbami ohnúť pravidlá tak, aby to poškodilo opozíciu. Varoval, že ak by zmeny v parlamente prešli bez odporu, mohli by nasledovať aj ďalšie zmeny, napríklad už v médiách spomínané zvýšenie volebného kvóra.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci zvolávajú protest proti zmenám volebných pravidiel, Fico sa chce podľa Šimečku zabetónovať pri moci – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Predseda Progresívneho Slovenska Premiér Slovenskej republiky Protest Voľba poštou zo zahraničia
