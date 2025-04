Verejnú performanciu pred ministerstvom kultúry narušila polícia, podľa umelcov hliadku poslala SNS – FOTO 

Pristavil sa aj Bombic

25.4.2025 (SITA.sk) - Platforma Otvorená Kultúra! tvrdí, že Slovenská národná strana (SNS) ruší umeleckú performanciu Pozor, padá kultúra! pred budovou ministerstva prostredníctvom polície. Tá prikázala z priestranstva odstrániť všetky artefakty, ktoré sa počas performancie využívali - niekoľko stoličiek, zábrany ohraničujúce performanciu a žinenku.Umelci a umelkyne, ktoré na žinenku padali, aby manifestovali pád kultúry, však vystúpenie neprerušili a naďalej v daždi padajú na mokrý asfalt. Otvorená Kultúra! upozorňuje na časovú súslednosť, ktorá policajnému zásahu predchádzala. Okolo poludnia sa pri umelcoch a umelkyniach pristavil Daniel Bombic Približne o druhej hodine vyšlo v médiách stanovisko Slovenskej národnej strany, ktorá apelovala na ministerstvo vnútra a políciu, aby nastolili poriadok pred ministerstvom kultúry . Pri protestujúcich sa zastavila policajná hliadka, ktorá účinkujúcim skontrolovala povolenie a krátko na to sa dostavili dve policajné hliadky, ktoré vydali príkaz na odstránenie všetkých artefaktov z chodníka.„Ministerka namiesto zodpovednej odpovede a dialógu posiela na ľudí svojho rezortu policajtov. Otvorená Kultúra! plne stojí na strane performujúcich, ktorí a ktoré budú vo vystúpení pokračovať do plánovaného ukončenia o 20:30. Pozývame verejnosť, aby ich prišla povzbudiť svojou prítomnosťou, prinesením diek, dáždnikov a teplých nápojov, ďakujeme,“ dodala platforma.Zdôrazňuje, že performancia Pozor, padá kultúra! je riadne ohlásená ako verejné zhromaždenie a má na konanie vydané povolenie. Účinkujúci pri svojej performancii nezabraňujú vstupu do budovy ministerstva kultúry, ako sa snažila vo svojom stanovisku naznačiť SNS, podčiarkla Otvorená Kultúra! s dodatkom, že realizačný tím si pred akciou nevyžiadal súhlas so zabratím verejného priestranstva s vierou, že pokiaľ ide o prenosné artefakty, takýto súhlas nie je potrebný.Policajné hliadky situáciu vyhodnotili inak a umelci a umelkyne toto rozhodnutie rešpektujú, dodala platforma. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) využíva podľa nej prebiehajúci protest na prekrytie toho, na čo umelci a umelkyne upozorňujú. Pred dvoma dňami sa na rovnakom mieste pred budovou ministerstva kultúry konal protest folkloristov a folkloristiek, ktorý vzbudil odozvu u verejnosti.„Tradičná kultúra upozornila na to, že Martina Šimkovičová zneužíva tému folklóru, spôsobuje kolaps podporných finančných mechanizmov a vyzvali ju, aby odstúpila,“ dodala platforma.