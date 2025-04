SNG má nového šéfkurátora a umeleckého riaditeľa, stal sa ním český kurátor Dostál

25.4.2025 (SITA.sk) - Slovenská národná galéria (SNG) má nového šéfkurátora a umeleckého riaditeľa. Stal sa ním český kurátor Martin Dostál, do funkcie ho vymenoval nový šéf galérie Juraj Králik. Dostál je absolventom Filmovej fakulty AMU, kde vyštudoval produkciu. Taktiež študoval dejiny umenia na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.Patrí medzi najznámejších českých kurátorov výstav moderného a súčasného umenia. Spolupracoval napríklad s Národnou galériou v Prahe, ale aj ďalšími významnými galériami v Českej republike, a ako kurátor pôsobil aj v Nemecku, Rakúsku, Holandsku či Japonsku a Číne.„Dostál pracuje tiež ako scenárista a režisér, a to ako dokumentárnych filmov o vizuálnom umení, tak aj hraných filmov. Je napríklad autorom a spoluscenáristom filmu Jízda (r. 1994, réžia: J. Svěrák). V rokoch 2000 – 2005 vyučoval súčasné umenie na Fakulte architektúry Technickej univerzity v Liberci. V rokoch 2004 až 2006 bol riaditeľom Východočeskej galérie v Pardubiciach. Od roku 2021 je kurátorom Kunst haly v Liberci,“ informuje SNG.Dostál sa vyjadril, že jeho cieľom je, aby sa SNG stala kultúrnou inštitúciou európskeho významu. Králik označil jeho príchod do SNG za významný krok k pokračovaniu profesionálnej správy umeleckých zbierok a ochrane národného kultúrneho dedičstva, a tiež k príprave výstav slovenských aj medzinárodne uznávaných umelcov.„Som rád, že Martin Dostál prijal moju ponuku a stane sa súčasťou nového tímu, spoločne s ktorým je mojím prvoradým cieľom stabilizovať situáciu v galérii, pripraviť prvotriedne umelecké výstavy a vrátiť SNG kredibilitu doma aj v zahraničí,“ uviedol nový generálny riaditeľ SNG. Galéria tiež avizuje prípravu nového výstavného plánu, o ktorom plánuje čoskoro informovať verejnosť.