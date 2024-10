Bezplatné parkovanie pre návštevníkov

Zmena organizácie dopravy

27.10.2024 (SITA.sk) - Verejný cintorín i krematórium v Košiciach budú mať počas blížiacich sa sviatkov predĺžené otváracie hodiny. Oba areály budú od 1. do 3. novembra otvorené od 07:00 do 22:00. Informovalo o tom mesto Košice. Obe pietne miesta spravuje Správa mestskej zelene, od 28. októbra sa predĺžia aj úradné hodiny jej kancelárií pri oboch pietnych miestach.Pri Verejnom cintoríne bude kancelária otvorená do 17:00, pri Krematóriu do 15:30. Návštevníci cintorína budú môcť zaparkovať na 70 parkovacích miestach na závorovom parkovisku pri Verejnom cintoríne. K dispozícii sú aj tri miesta pre ZŤP osoby.„Prvé dve hodiny tam návštevníci parkujú bezplatne, následne zaplatia jedno euro za hodinu. Po 18:00 a počas nedele a sviatkov je parkovanie bezplatné," pripomína mesto.K dispozícii je aj 34 miest na Cintorínskej ulici. Tá je od 25. októbra čiastočne uzavretá, z dôvodu osadenia predajných stánkov. Zaparkovať bude možné aj v oboch vonkajších pruhoch na Rastislavovej ulici, medzi Cintorínskou a Alejovou ulicou.„K zmene organizácie dopravy dôjde aj na Užhorodskej ulici pri hornom vstupe na cintorín," upozorňuje samospráva s tým, že predmetná ulica je do 11. novembra zjednosmernená a po oboch stranách možno parkovať. V okolí cintorína zvýšila hliadkovú činnosť aj mestská polícia.„Od 30. októbra do 3. novembra budú zvýšený výkon služby zameranej na kontrolu verejného poriadku a dodržiavania bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke," avizuje mesto Košice. Mestská polícia apeluje na vodičov, aby boli pri parkovaní i prechádzaní lokalitou trpezliví. Rovnako apeluje aj na to, aby si v autách nenechávali doklady, či cennosti.