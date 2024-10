Valášek pochválil Kaliňáka, že hoci kritizoval vojenskú pomoc Ukrajine, tak v nej pokračuje ešte viac, ako jeho predchodcovia

27.10.2024 (SITA.sk) - Minister obrany Smer-SD ) chce posielať na Ukrajinu viac munície než jeho predchodca Jaroslav Naď Demokrati ). Uviedol to poslanec Tomáš Valášek PS ) v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.Povedal to pri hodnotení toho, čo sa súčasnej vláde za uplynulý rok podarilo. Kaliňáka pochválil za to, že hoci kritizoval vojenskú pomoc Ukrajine, tak v nej pokračuje ešte viac, než jeho predchodcovia.Minister Kaliňák v relácii však oponoval, že svoj záväzok nepomáhať Ukrajine vojensky dodržiava, pretože podpora domáceho zbrojárskeho priemyslu je iná vec. Ten je podľa Kaliňáka potrebné podporovať.Ako uviedol, nie je možné ovplyvniť, že munícia zo Slovenska skončí na Ukrajine, ako napríklad v prípade spoločnosti ZVS. Tá podľa slov ministra nemá žiadneho ukrajinského zákazníka. Získala však napríklad poľského zákazníka za 1,5 miliardy eur, no to, či skončí munícia nakoniec na Ukrajine, to rezort obrany neovplyvní.