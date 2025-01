Verejný ochranca práv pripomienkoval zákon o žandárstve, celkovo podal jedenásť pripomienok

Podal jedenásť pripomienok

Posilnenie ochrany základných práv a slobôd

Zákaz použitia slzotvorných prostriedkov či pravidlá pre prehliadku vozidla

28.1.2025 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv pripomienkoval zákon o žandárstve. O svojich pripomienkach informoval aj šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka Smer-SD ).Ako informovali z Kancelárie verejného ochrancu práv (KVOP) , ombudsman sa zapojil do medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti Slovenskej republiky v oblasti obrany a bezpečnosti a o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Predmetný návrh sa, okrem iného, týka aj zriadenia žandárskeho zboru. Verejný ochranca práv celkovo podal jedenásť pripomienok, z toho desať závažných. Týkali sa napríklad podmienok použitia a posilnenia právnej ochrany pri používaní donucovacích prostriedkov žandárskym zborom.Ombudsman podotkol, že používanie donucovacích prostriedkov je legitímnym nástrojom na udržiavanie verejného poriadku, prípadne napĺňania iných legitímnych cieľov aj v zmysle medzinárodných štandardov, no ich použitie musí byť striktne limitované. Právna úprava by mala poskytovať garancie pred zneužitím tohto mocenského monopolu.„Nespochybňujem zámer Ministerstva obrany Slovenskej republiky zriadiť žandársky zbor. Ak však ideme na Slovensku vytvárať ďalšiu zložku štátu, ktorá bude mať monopol na použitie sily, je potrebné posilniť ochranu základných práv a slobôd. Preto som sa zapojil do medzirezortného pripomienkového konania. Svoje pripomienky som vypracoval na základe vlastných skúseností, poznatkov mojich predchodkýň a predchodcu a odborných vedomostí kolegýň a kolegov z Kancelárie verejného ochrancu práv. Významne som pritom čerpal aj zo svojej nedávnej návštevy Rakúskej republiky, kde sme si s kolegami vymieňali poznatky a skúsenosti z ochrany práv pred policajným násilím," uviedol ombudsman Róbert Dobrovodský V rámci pripomienok požadoval verejný ochranca práv napríklad ukotvenie pravidiel pre prehliadku vozidla. Tá by sa mala vykonávať za prítomnosti osoby, ktorej vecí, nákladu či vozidla sa prehliadka týka. Navrhuje tiež zaviesť pravidlo, že využitie silnejších prostriedkov by bolo opodstatnené len vtedy, ak miernejšie prostriedky zlyhali, prípadne boli neúčinné.Ombudsman rovnako navrhol aj zákaz použitia slzotvorných prostriedkov v uzavretých priestoroch či to, aby žandári prinajmenšom raz ročne absolvovali školenie o ochrane základných práv a slobôd pri používaní donucovacích prostriedkov.Medzi pripomienkami bolo aj doplnenie garancie toho, že donucovacie prostriedky, ako sú údery a kopy sebaobrany a obušok bude možné použiť len voči osobe, ktorá kladie aktívny odpor. Verejný ochranca tiež navrhol „vytvoriť právny základ pre možné používanie telových kamier žandármi pri plnení svojich služobných úloh".