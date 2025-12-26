|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 26.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Štefan
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. decembra 2025
Verejný ochranca práv v roku 2025 prvýkrát monitoroval protest, obával sa možného policajného zásahu
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský začiatkom roka 2025 vôbec prvýkrát v histórii inštitúcie ombudsmana na Slovensku uskutočnil nezávislý monitoring protestného ...
Zdieľať
26.12.2025 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský začiatkom roka 2025 vôbec prvýkrát v histórii inštitúcie ombudsmana na Slovensku uskutočnil nezávislý monitoring protestného zhromaždenia.
Ako pripomenul v rozhovore pre SITA, išlo konkrétne o zhromaždenie, ktoré sa konalo 24. januára na Námestí slobody v Bratislave. Motívom pre monitorig protestu boli podľa Dobrovodského závery zo zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 23. januára (zasadnutie sa týkalo hrozby tzv. prevratu, pozn. SITA).
„Vzhľadom na tvrdenia, ktoré odzneli, som nadobudol obavu, že by mohlo dôjsť k využitiu mocenského postavenia Policajného zboru voči účastníčkam a účastníkom protestného zhromaždenia," povedal ombudsman s tým, že ako verejný ochranca práv nechráni slobodu zhromažďovať sa len v legislatívnej rovine. Pre potreby monitorovania protestu preto zriadil sedem monitorovacích tímov, ktoré tvorilo 14 zamestnancov jeho kancelárie.
„Monitoring mal dva základné ciele. Prvým bolo zaznamenávanie prípadného použitia donucovacích prostriedkov zo strany Policajného zboru, jeho dokumentácia a následná možnosť objektívne posúdiť dôvodnosť a primeranosť použitia donucovacích prostriedkov. Druhým cieľom bolo samotné pôsobenie prítomných monitorovacích tímov a snaha o apel na pokojný priebeh protestného zhromaždenia," zdôraznil Dobrovodsky s tým, že zhromaždenie nakoniec prebehlo pokojne a bolo profesionálne zvládnuté, ako zo strany zvolávateľov, tak aj Policajného zboru.
Ombudsman aj naďalej plánuje využívať svoju právomoc monitorovať zhromaždenia a uplatňovanie práva na slobodu prejavu. „Budem sa zameriavať najmä na prípady, kedy budú existovať objektívne obavy, že počas zhromaždenia môže dôjsť zo strany polície k použitiu donucovacích prostriedkov voči zhromaždeným," dodal Dobrovodský.
Zdroj: SITA.sk - Verejný ochranca práv v roku 2025 prvýkrát monitoroval protest, obával sa možného policajného zásahu © SITA Všetky práva vyhradené.
Obavy z možného zneužitia právomocí
Ako pripomenul v rozhovore pre SITA, išlo konkrétne o zhromaždenie, ktoré sa konalo 24. januára na Námestí slobody v Bratislave. Motívom pre monitorig protestu boli podľa Dobrovodského závery zo zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 23. januára (zasadnutie sa týkalo hrozby tzv. prevratu, pozn. SITA).
„Vzhľadom na tvrdenia, ktoré odzneli, som nadobudol obavu, že by mohlo dôjsť k využitiu mocenského postavenia Policajného zboru voči účastníčkam a účastníkom protestného zhromaždenia," povedal ombudsman s tým, že ako verejný ochranca práv nechráni slobodu zhromažďovať sa len v legislatívnej rovine. Pre potreby monitorovania protestu preto zriadil sedem monitorovacích tímov, ktoré tvorilo 14 zamestnancov jeho kancelárie.
Ciele monitorovania a jeho priebeh
„Monitoring mal dva základné ciele. Prvým bolo zaznamenávanie prípadného použitia donucovacích prostriedkov zo strany Policajného zboru, jeho dokumentácia a následná možnosť objektívne posúdiť dôvodnosť a primeranosť použitia donucovacích prostriedkov. Druhým cieľom bolo samotné pôsobenie prítomných monitorovacích tímov a snaha o apel na pokojný priebeh protestného zhromaždenia," zdôraznil Dobrovodsky s tým, že zhromaždenie nakoniec prebehlo pokojne a bolo profesionálne zvládnuté, ako zo strany zvolávateľov, tak aj Policajného zboru.
Ombudsman aj naďalej plánuje využívať svoju právomoc monitorovať zhromaždenia a uplatňovanie práva na slobodu prejavu. „Budem sa zameriavať najmä na prípady, kedy budú existovať objektívne obavy, že počas zhromaždenia môže dôjsť zo strany polície k použitiu donucovacích prostriedkov voči zhromaždeným," dodal Dobrovodský.
>>> Celý rozhovor s Róbertom Dobrovodským
Zdroj: SITA.sk - Verejný ochranca práv v roku 2025 prvýkrát monitoroval protest, obával sa možného policajného zásahu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zmeko hodnotí rok 2025 ako prelomový, armáda splnila výcvik aj krízové úlohy
Zmeko hodnotí rok 2025 ako prelomový, armáda splnila výcvik aj krízové úlohy
<< predchádzajúci článok
Slovenské e-shopy hlásia optimizmus, neisté roky vystriedala lepšia nálada
Slovenské e-shopy hlásia optimizmus, neisté roky vystriedala lepšia nálada