 24hod.sk    Z domova

26. decembra 2025

Verejný ochranca práv v roku 2025 prvýkrát monitoroval protest, obával sa možného policajného zásahu


Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský začiatkom roka 2025 vôbec prvýkrát v histórii inštitúcie ombudsmana na Slovensku uskutočnil nezávislý monitoring protestného ...



64196cf8d5e38462446142 676x451 26.12.2025 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský začiatkom roka 2025 vôbec prvýkrát v histórii inštitúcie ombudsmana na Slovensku uskutočnil nezávislý monitoring protestného zhromaždenia.

Obavy z možného zneužitia právomocí


Ako pripomenul v rozhovore pre SITA, išlo konkrétne o zhromaždenie, ktoré sa konalo 24. januára na Námestí slobody v Bratislave. Motívom pre monitorig protestu boli podľa Dobrovodského závery zo zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 23. januára (zasadnutie sa týkalo hrozby tzv. prevratu, pozn. SITA).

„Vzhľadom na tvrdenia, ktoré odzneli, som nadobudol obavu, že by mohlo dôjsť k využitiu mocenského postavenia Policajného zboru voči účastníčkam a účastníkom protestného zhromaždenia," povedal ombudsman s tým, že ako verejný ochranca práv nechráni slobodu zhromažďovať sa len v legislatívnej rovine. Pre potreby monitorovania protestu preto zriadil sedem monitorovacích tímov, ktoré tvorilo 14 zamestnancov jeho kancelárie.

Ciele monitorovania a jeho priebeh


„Monitoring mal dva základné ciele. Prvým bolo zaznamenávanie prípadného použitia donucovacích prostriedkov zo strany Policajného zboru, jeho dokumentácia a následná možnosť objektívne posúdiť dôvodnosť a primeranosť použitia donucovacích prostriedkov. Druhým cieľom bolo samotné pôsobenie prítomných monitorovacích tímov a snaha o apel na pokojný priebeh protestného zhromaždenia," zdôraznil Dobrovodsky s tým, že zhromaždenie nakoniec prebehlo pokojne a bolo profesionálne zvládnuté, ako zo strany zvolávateľov, tak aj Policajného zboru.

Ombudsman aj naďalej plánuje využívať svoju právomoc monitorovať zhromaždenia a uplatňovanie práva na slobodu prejavu. „Budem sa zameriavať najmä na prípady, kedy budú existovať objektívne obavy, že počas zhromaždenia môže dôjsť zo strany polície k použitiu donucovacích prostriedkov voči zhromaždeným," dodal Dobrovodský.

>>> Celý rozhovor s Róbertom Dobrovodským




Zdroj: SITA.sk - Verejný ochranca práv v roku 2025 prvýkrát monitoroval protest, obával sa možného policajného zásahu © SITA Všetky práva vyhradené.

