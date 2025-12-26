Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 26.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Štefan
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. decembra 2025

Zmeko hodnotí rok 2025 ako prelomový, armáda splnila výcvik aj krízové úlohy


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl

Nasledujúci rok v obrane sa bude niesť v znamení robotizácie a začatia fungovania protivzdušnej obrany. Uviedol to náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR ...



Zdieľať
412956351_775039061103005_7368473993238534241_n 676x451 26.12.2025 (SITA.sk) - Nasledujúci rok v obrane sa bude niesť v znamení robotizácie a začatia fungovania protivzdušnej obrany. Uviedol to náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR generál Daniel Zmeko na koncoročnej tlačovej besede. Rovnako ako minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) aj Zmeko považuje rok 2025 za najúspešnejší od vzniku OS SR.


„Podarilo sa naplniť všetky výcvikové úlohy, ktoré sme si naplánovali a zároveň sme ich skĺbili aj s neplánovanými úlohami, ako bolo napríklad rozsiahle nasadenie OS SR vrámci domáceho krízového manažmentu. Pamätáme si všetci slintačku a krívačku či ďalšie aktivity, ktoré súviseli s prírodnými katastrofami," uviedol generál Zmeko.

Modernizácia armády a veľké projekty


Slovensko si podľa jeho slov súčasne udržalo svoj príspevok v zahraničí a OS SR vzorne reprezentovali Slovensko. Náčelník generálneho štábu podotkol, že Slovensko sa začalo veľmi dobre vyrovnávať s náročnou úlohou modernizácie.

„Máme nejaký 20 ročný deficit od infraštruktúry cez moderné vybavenie. Momentálne beží niekoľko desiatok projektov, z ktorých každý si vyžaduje nielen nakúpenie hardvéru ale aj jeho uvedenie do života," dodal Zmeko. Pripomenul aj veľké projekty, ako projekt lietadiel F-16 a v budúcnosti aj systémy protivzdušnej obrany, ktoré si podľa generála vyžadujú rozsiahle reorganizačné zmeny.

„Aj v tomto smere sme sa pohli ďalej a OS SR sledujú cieľ dosiahnuť v organizačných štruktúrach takú zostavu, aby sme boli plnohodnotným členom Aliancie, aby naša zostava, ktorú na konci dňa uvidíme, mala pridanú hodnotu pre kolektívnu a samozrejme aj vlastnú obranu tak, ako to hovorí článok 3 a článok 5," povedal Zmeko.

Tisíce nových príslušníkov a bývalých vojakov


Náčelník Generálneho štábu OS SR súčasne vyzdvihol zastavenie úbytku personálu. Kľúčovým prvkom, ak ide o odolnosť ozbrojených sál a štátu, je podľa neho projekt Národných obranných síl. „Trošička sme si siahli aj na dno svojich personálnych možností vzhľadom na aktuálnu naplnenosť a dokázali sme zabezpečiť výcvik niekoľko stoviek ľudí," doplnil generál.

V roku 2026 predpokladá, že sa do Národných obranných síl vycvičí ďalších 4 000 ľudí. Zmeko priblížil, že Národné obranné sily neplnia len úlohy v čase vojny. Podarilo sa totiž osloviť aj časť bývalých profesionálnych vojakov, ktorí sa aktívne zapájajú do plnenia úloh už teraz, či už pri cvičeniach alebo na svojich bývalých materských útvaroch.

S rokom 2026 prichádzajú podľa Zmeka aj náročné úlohy. „Pokiaľ budeme mat synergiu medzi cieľmi a nástrojmi ako ich dosiahnuť, tak verím, že sa to podarí. Minimálne budúci rok musí byť v znamení robotizácie, upevnenia komunikačných informačných systémov, začatia fungovania protivzdušnej obrany, a to všetko sú veci, ktoré budú vyžadovať zásadné rozhodnutia, ktoré dúfam, že prídu," uzavrel náčelník Generálneho štábu OS SR.


Zdroj: SITA.sk - Zmeko hodnotí rok 2025 ako prelomový, armáda splnila výcvik aj krízové úlohy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Najčastejšou príčinou dopravných nehôd je nepozornosť, dlhoročná prax nie je zárukou bezpečnej jazdy
<< predchádzajúci článok
Verejný ochranca práv v roku 2025 prvýkrát monitoroval protest, obával sa možného policajného zásahu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 