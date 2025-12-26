|
Zmeko hodnotí rok 2025 ako prelomový, armáda splnila výcvik aj krízové úlohy
26.12.2025 (SITA.sk) - Nasledujúci rok v obrane sa bude niesť v znamení robotizácie a začatia fungovania protivzdušnej obrany. Uviedol to náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR generál Daniel Zmeko na koncoročnej tlačovej besede. Rovnako ako minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) aj Zmeko považuje rok 2025 za najúspešnejší od vzniku OS SR.
„Podarilo sa naplniť všetky výcvikové úlohy, ktoré sme si naplánovali a zároveň sme ich skĺbili aj s neplánovanými úlohami, ako bolo napríklad rozsiahle nasadenie OS SR vrámci domáceho krízového manažmentu. Pamätáme si všetci slintačku a krívačku či ďalšie aktivity, ktoré súviseli s prírodnými katastrofami," uviedol generál Zmeko.
Slovensko si podľa jeho slov súčasne udržalo svoj príspevok v zahraničí a OS SR vzorne reprezentovali Slovensko. Náčelník generálneho štábu podotkol, že Slovensko sa začalo veľmi dobre vyrovnávať s náročnou úlohou modernizácie.
„Máme nejaký 20 ročný deficit od infraštruktúry cez moderné vybavenie. Momentálne beží niekoľko desiatok projektov, z ktorých každý si vyžaduje nielen nakúpenie hardvéru ale aj jeho uvedenie do života," dodal Zmeko. Pripomenul aj veľké projekty, ako projekt lietadiel F-16 a v budúcnosti aj systémy protivzdušnej obrany, ktoré si podľa generála vyžadujú rozsiahle reorganizačné zmeny.
„Aj v tomto smere sme sa pohli ďalej a OS SR sledujú cieľ dosiahnuť v organizačných štruktúrach takú zostavu, aby sme boli plnohodnotným členom Aliancie, aby naša zostava, ktorú na konci dňa uvidíme, mala pridanú hodnotu pre kolektívnu a samozrejme aj vlastnú obranu tak, ako to hovorí článok 3 a článok 5," povedal Zmeko.
Náčelník Generálneho štábu OS SR súčasne vyzdvihol zastavenie úbytku personálu. Kľúčovým prvkom, ak ide o odolnosť ozbrojených sál a štátu, je podľa neho projekt Národných obranných síl. „Trošička sme si siahli aj na dno svojich personálnych možností vzhľadom na aktuálnu naplnenosť a dokázali sme zabezpečiť výcvik niekoľko stoviek ľudí," doplnil generál.
V roku 2026 predpokladá, že sa do Národných obranných síl vycvičí ďalších 4 000 ľudí. Zmeko priblížil, že Národné obranné sily neplnia len úlohy v čase vojny. Podarilo sa totiž osloviť aj časť bývalých profesionálnych vojakov, ktorí sa aktívne zapájajú do plnenia úloh už teraz, či už pri cvičeniach alebo na svojich bývalých materských útvaroch.
S rokom 2026 prichádzajú podľa Zmeka aj náročné úlohy. „Pokiaľ budeme mat synergiu medzi cieľmi a nástrojmi ako ich dosiahnuť, tak verím, že sa to podarí. Minimálne budúci rok musí byť v znamení robotizácie, upevnenia komunikačných informačných systémov, začatia fungovania protivzdušnej obrany, a to všetko sú veci, ktoré budú vyžadovať zásadné rozhodnutia, ktoré dúfam, že prídu," uzavrel náčelník Generálneho štábu OS SR.
Zdroj: SITA.sk
