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03. júla 2026
Veriaci si sviatok Cyrila a Metoda pripomenú na historických miestach Trnavského kraja
Zrúcanina hradu Branč sa nachádza nad obcou Podbranč, na polceste medzi Senicou a Myjavou. Veriaci evanjelici aj katolíci si v Trnavskom kraji výjdu v nedeľu 5. júla na
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3.7.2026 (SITA.sk) - Zrúcanina hradu Branč sa nachádza nad obcou Podbranč, na polceste medzi Senicou a Myjavou.
Veriaci evanjelici aj katolíci si v Trnavskom kraji výjdu v nedeľu 5. júla na sviatok sv. Cyrila a Metoda na historické miesta. Evanjelické služby Božie budú na zrúcanine hradu Branč v okrese Senica, rímskokatolícke sväté omše v areáli zrúcaniny Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach v okrese Trnava aj na veľkomoravskom hradisku Kostolec v Ducovom v okrese Piešťany.
Službami Božími na hrade Branč si Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) každý rok pripomína nielen Cyrila a Metoda a Jana Husa, ale aj evanjelických martýrov, ktorí tu boli v 17. storočí väznení a mučení. Tradícia stretnutí evanjelikov na hrade siaha do roku 1969, služby Božie sa tu konajú od roku 1990. V nedeľu o 10:00 bude kazateľom Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu ECAV.
Zrúcanina hradu Branč sa nachádza nad obcou Podbranč, na polceste medzi Senicou a Myjavou. V rokoch 1674 – 1675 bolo toto miesto dočasnou väznicou protestantských kňazov, ktorí boli odsúdení na galeje. Zomierali v jamách po obvode múru, v areáli hradu im v minulom storočí postavili pamätník.
Na mieste opevneného veľkomoravského dvorca Kostolec pri obce Ducové sa na sviatok sv. Cyrila a Metoda konajú sväté omše od roku 1990. Ide o spomienku na príchod byzantskej misie na Veľkú Moravu. V nedeľu tu bude slávnostná svätá omša o 15:00, hlavným celebrantom bude farský administrátor farnosti Moravany nad Váhom Ladislav Mišura.
Dlhoročnú tradíciu majú počas sviatku sv. Cyrila a Metoda sväté omše v zrúcanine Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach v okrese Trnava, kedy tu dobrovoľníci organizujú Deň otvorených dverí. Tohtoročná bude o 10:30, po nej bude otvorená vyhliadková veža, ktorá vznikla v bývalom kostole a pripravený bude program pre deti aj dospelých.
Zdroj: SITA.sk - Veriaci si sviatok Cyrila a Metoda pripomenú na historických miestach Trnavského kraja © SITA Všetky práva vyhradené.
Veriaci evanjelici aj katolíci si v Trnavskom kraji výjdu v nedeľu 5. júla na sviatok sv. Cyrila a Metoda na historické miesta. Evanjelické služby Božie budú na zrúcanine hradu Branč v okrese Senica, rímskokatolícke sväté omše v areáli zrúcaniny Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach v okrese Trnava aj na veľkomoravskom hradisku Kostolec v Ducovom v okrese Piešťany.
Službami Božími na hrade Branč si Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) každý rok pripomína nielen Cyrila a Metoda a Jana Husa, ale aj evanjelických martýrov, ktorí tu boli v 17. storočí väznení a mučení. Tradícia stretnutí evanjelikov na hrade siaha do roku 1969, služby Božie sa tu konajú od roku 1990. V nedeľu o 10:00 bude kazateľom Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu ECAV.
Zrúcanina hradu Branč sa nachádza nad obcou Podbranč, na polceste medzi Senicou a Myjavou. V rokoch 1674 – 1675 bolo toto miesto dočasnou väznicou protestantských kňazov, ktorí boli odsúdení na galeje. Zomierali v jamách po obvode múru, v areáli hradu im v minulom storočí postavili pamätník.
Na mieste opevneného veľkomoravského dvorca Kostolec pri obce Ducové sa na sviatok sv. Cyrila a Metoda konajú sväté omše od roku 1990. Ide o spomienku na príchod byzantskej misie na Veľkú Moravu. V nedeľu tu bude slávnostná svätá omša o 15:00, hlavným celebrantom bude farský administrátor farnosti Moravany nad Váhom Ladislav Mišura.
Dlhoročnú tradíciu majú počas sviatku sv. Cyrila a Metoda sväté omše v zrúcanine Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach v okrese Trnava, kedy tu dobrovoľníci organizujú Deň otvorených dverí. Tohtoročná bude o 10:30, po nej bude otvorená vyhliadková veža, ktorá vznikla v bývalom kostole a pripravený bude program pre deti aj dospelých.
Zdroj: SITA.sk - Veriaci si sviatok Cyrila a Metoda pripomenú na historických miestach Trnavského kraja © SITA Všetky práva vyhradené.
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