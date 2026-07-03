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03. júla 2026
Letné kúpalisko v Spišskej Novej Vsi bude cez víkend zatvorené, mesto prijíma nové opatrenia
Kúpalisko v Spišskej Novej Vsi bude opäť otvorené od pondelka 6. júla. Mesto Spišská Nová Ves upozorňuje, že počas nadchádzajúceho víkendu bude letné kúpalisko zatvorené pre verejnosť. Ako ...
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3.7.2026 (SITA.sk) - Kúpalisko v Spišskej Novej Vsi bude opäť otvorené od pondelka 6. júla.
Mesto Spišská Nová Ves upozorňuje, že počas nadchádzajúceho víkendu bude letné kúpalisko zatvorené pre verejnosť. Ako informovala pracovníčka pre styk s médiami Edita Gondová, samospráva prijíma nové bezpečnostné a hygienické opatrenia.
Spresnila, že letné kúpalisko bude zatvorené počas soboty 4. júla a nedele 5. júla, a to z dôvodu vykonania mimoriadnych bezpečnostných a hygienických opatrení. Počas najbližších dní na ňom prebehne dôkladná sanitácia bazénov, technologických zariadení i celého areálu. Cieľom je, aby bolo kúpalisko pripravené na bezpečnú prevádzku.
„Rozhodnutie prijalo vedenie mesta na základe pracovného rokovania so správcom kúpaliska a zástupcami zainteresovaných zložiek. Reaguje tak na opakované podnety a sťažnosti návštevníkov súvisiace s porušovaním prevádzkového poriadku, nedodržiavaním hygienických pravidiel, nevhodným správaním niektorých návštevníkov a narúšaním verejného poriadku,” ozrejmila Gondová.
Kúpalisko v Spišskej Novej Vsi bude opäť otvorené od pondelka 6. júla, avšak už podľa nového prevádzkového poriadku. Ten prinesie viacero zmien, medzi inými aj zníženie maximálnej kapacity letného kúpaliska. Vďaka tomuto opatreniu by malo byť možné lepšie regulovať počet návštevníkov v areáli, a prispieť tak k bezpečnejšiemu a komfortnejšiemu prostrediu pre všetkých.
„Jedným z hlavných opatrení je výrazné posilnenie bezpečnosti. Mesto rozširuje spoluprácu s Policajným zborom SR, Mestskou políciou Spišská Nová Ves a SBS. Zvýši sa aj počet kontrol zameraných na dodržiavanie prevádzkového poriadku a hygienických noriem už pri vstupe do areálu. Personál kúpaliska absolvoval školenie, aby vedel dôsledne uplatňovať nové pravidlá a riešiť prípadné porušovanie poriadku,” dodala Gondová.
V rámci prijatých opatrení dôjde aj k úprave výšky vstupného. Základné vstupné pre dospelých návštevníkov stúpne z doterajších osem eur na 20 eur. Vstupné pre deti sa tiež zvýši, a to zo 4,80 eura na 12 eur. Obyvateľstvo Spišskej Novej Vsi si ale môže uplatniť zvýhodnenú rezidentskú zľavu. Po nej bude cena vstupného šesť eur pre dospelých a 4,80 eur pre deti. „Cieľom prijatých opatrení je vytvoriť podmienky, aby sa na kúpalisku cítili bezpečne a komfortne všetci návštevníci, ktorí rešpektujú pravidlá prevádzky. Mesto bude dôsledne trvať na dodržiavaní prevádzkového poriadku a nebude tolerovať správanie, ktoré ohrozuje bezpečnosť, hygienu alebo pokojný priebeh letnej rekreácie ostatných návštevníkov,” upozornila Gondová.
Riaditeľ Správy telovýchovných zariadení Vladimír Hovaňák verí, že nové systémové opatrenia a zmeny povedú k zvýšeniu bezpečnosti, komfortu a pohody všetkých návštevníkov kúpaliska. „Naším cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom sa budú obyvatelia Spišskej Novej Vsi aj návštevníci mesta cítiť príjemne, bezpečne a budú si môcť naplno užiť letné dni. Chcem zároveň poďakovať všetkým návštevníkom, ktorí rešpektujú prevádzkový poriadok a svojím správaním prispievajú ku kultúrnej a pokojnej atmosfére na kúpalisku,“ uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Letné kúpalisko v Spišskej Novej Vsi bude cez víkend zatvorené, mesto prijíma nové opatrenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Mesto Spišská Nová Ves upozorňuje, že počas nadchádzajúceho víkendu bude letné kúpalisko zatvorené pre verejnosť. Ako informovala pracovníčka pre styk s médiami Edita Gondová, samospráva prijíma nové bezpečnostné a hygienické opatrenia.
Spresnila, že letné kúpalisko bude zatvorené počas soboty 4. júla a nedele 5. júla, a to z dôvodu vykonania mimoriadnych bezpečnostných a hygienických opatrení. Počas najbližších dní na ňom prebehne dôkladná sanitácia bazénov, technologických zariadení i celého areálu. Cieľom je, aby bolo kúpalisko pripravené na bezpečnú prevádzku.
Hygienické opatrenia
„Rozhodnutie prijalo vedenie mesta na základe pracovného rokovania so správcom kúpaliska a zástupcami zainteresovaných zložiek. Reaguje tak na opakované podnety a sťažnosti návštevníkov súvisiace s porušovaním prevádzkového poriadku, nedodržiavaním hygienických pravidiel, nevhodným správaním niektorých návštevníkov a narúšaním verejného poriadku,” ozrejmila Gondová.
Kúpalisko v Spišskej Novej Vsi bude opäť otvorené od pondelka 6. júla, avšak už podľa nového prevádzkového poriadku. Ten prinesie viacero zmien, medzi inými aj zníženie maximálnej kapacity letného kúpaliska. Vďaka tomuto opatreniu by malo byť možné lepšie regulovať počet návštevníkov v areáli, a prispieť tak k bezpečnejšiemu a komfortnejšiemu prostrediu pre všetkých.
„Jedným z hlavných opatrení je výrazné posilnenie bezpečnosti. Mesto rozširuje spoluprácu s Policajným zborom SR, Mestskou políciou Spišská Nová Ves a SBS. Zvýši sa aj počet kontrol zameraných na dodržiavanie prevádzkového poriadku a hygienických noriem už pri vstupe do areálu. Personál kúpaliska absolvoval školenie, aby vedel dôsledne uplatňovať nové pravidlá a riešiť prípadné porušovanie poriadku,” dodala Gondová.
Úprava vstupného
V rámci prijatých opatrení dôjde aj k úprave výšky vstupného. Základné vstupné pre dospelých návštevníkov stúpne z doterajších osem eur na 20 eur. Vstupné pre deti sa tiež zvýši, a to zo 4,80 eura na 12 eur. Obyvateľstvo Spišskej Novej Vsi si ale môže uplatniť zvýhodnenú rezidentskú zľavu. Po nej bude cena vstupného šesť eur pre dospelých a 4,80 eur pre deti. „Cieľom prijatých opatrení je vytvoriť podmienky, aby sa na kúpalisku cítili bezpečne a komfortne všetci návštevníci, ktorí rešpektujú pravidlá prevádzky. Mesto bude dôsledne trvať na dodržiavaní prevádzkového poriadku a nebude tolerovať správanie, ktoré ohrozuje bezpečnosť, hygienu alebo pokojný priebeh letnej rekreácie ostatných návštevníkov,” upozornila Gondová.
Riaditeľ Správy telovýchovných zariadení Vladimír Hovaňák verí, že nové systémové opatrenia a zmeny povedú k zvýšeniu bezpečnosti, komfortu a pohody všetkých návštevníkov kúpaliska. „Naším cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom sa budú obyvatelia Spišskej Novej Vsi aj návštevníci mesta cítiť príjemne, bezpečne a budú si môcť naplno užiť letné dni. Chcem zároveň poďakovať všetkým návštevníkom, ktorí rešpektujú prevádzkový poriadok a svojím správaním prispievajú ku kultúrnej a pokojnej atmosfére na kúpalisku,“ uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Letné kúpalisko v Spišskej Novej Vsi bude cez víkend zatvorené, mesto prijíma nové opatrenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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