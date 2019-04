Veriaci v mĺkvom sprievode niesli kríž na kalváriu v Trnave

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Trnava 19. apríla (TASR) – Už viac ako 20 rokov trvá na Veľký piatok v Trnave tradícia Via Crucis Tirnaviensis – Nesenie kríža mlčky mestom. Aj v tomto roku priniesli skupinky veriacich z jednotlivých častí Trnavy – Kopánky, Družby, Prednádražia a Tulipánu - drevené kríže, ktoré v centre na Trojičnom námestí spojili do jedného. V jeho nesení v ceste na kalváriu sa potom striedali.Cieľ ich putovania - trnavská kalvária - sa nachádza na zaniknutom Starom cintoríne a na rozdiel od zažitého zvyku nestúpa do kopca, ale je na rovine. Pochádza z roku 1901, má spolu 14 zastavení, ktorých autorom je architekt Jozef Kadlec. Za národnú kultúrnu pamiatku bola vyhlásená v roku 1963. Prinesený kríž na Veľký piatok veriaci každoročne stavali k súsošiu ukrižovaného Krista, to však tento rok neplatí, keďže sa v súčasnosti reštauruje.Súčasná kalvária symbolicky nahradila trnavskú krížovú cestu z roku 1639, ktorá bola prvou postavenou na území Uhorska. Mala sedem zastavení v podobe stĺpov a kaplniek, lemujúcich cestu z Trnavy do neďalekej, mestu patriacej dediny Modranka. Zanikla v 19. storočí. Po nej postavili ešte jednu v roku 1732, takže v Trnave istý čas existovali netradične dve kalvárie naraz. Aj táto však časom zanikla.Na dnešnej kalvárii je osadená pamätná tabuľa blahoslavenej Zdenky Schelingovej, ktorá pracovala v trnavskej nemocnici a bola na Starom cintoríne pochovaná po svojej smrti v 50. rokoch. V roku 2016 sa stala pamiatkovo chráneným objektom aj sadovnícka úprava kalvárie s historickou zeleňou z roku 1730.