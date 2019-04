Toyota, Denso a SoftBank investujú do Uberu miliardu dolárov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 19. apríla (TASR) - Japonská automobilka Toyota, výrobca autokomponentov Denso a investičný fond Vision Fund technologickej spoločnosti SoftBank investujú 1 miliardu USD (888,89 milióna eur) do technologickej divízie amerického prevádzkovateľa alternatívnej taxislužby Uber Technologies.Toyota a Denso v piatok informovali, že spolu zainvestujú 667 miliónov USD, zostávajúcich 333 miliónov USD poskytne divízii autonómnych vozidiel Uberu (Advanced Technologies Group alebo Uber ATG) Vision Fund od SoftBank. To predstavuje ohodnotenie divízie Uberu na 7,25 miliardy USD.Toyota okrem toho prisľúbila, že popri už zverejnenej sume, ktorú poskytne spolu s firmou Denso, investuje v najbližších troch rokoch do 300 miliónov USD do vývoja ďalšej generácie autonómnych vozidiel a služieb. Firma už v lete minulého roka investovala do Uberu 500 miliónov USD.V tejto oblasti je aktívna aj SoftBank. Japonský technologický koncern už zainvestoval do čínskej spoločnosti Didi či do singapurskej Grab a rovnako aj do samotného Uberu.(1 EUR = 1,1250 USD)