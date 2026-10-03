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03. októbra 2026
Verstappen konečne získal prvú pole position v sezóne: Je to fantastické, pokúsim sa to celé vyhrať
O 0,298 sekundy prekonal sedemnásobného šampióna Lewisa Hamiltona z Ferrari. Štvornásobný majster sveta Max Verstappen potvrdil svoju formu, keď získal prvú pole position v sezóne a to v kvalifikácii ...
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3.10.2026 (SITA.sk) - O 0,298 sekundy prekonal sedemnásobného šampióna Lewisa Hamiltona z Ferrari.
Štvornásobný majster sveta Max Verstappen potvrdil svoju formu, keď získal prvú pole position v sezóne a to v kvalifikácii na Veľkú cenu Bahrajnu, ktorá sa však koná v Malajzii.
Dvadsaťdeväťročný Holanďan jazdiaci za Red Bull, ktorý v priebežnom poradí šampionátu figuruje na šiestom mieste, dosiahol v záverečnej minúte vyrovnanej kvalifikácie – prebiehajúcej vo vysokých teplotách na okruhu Sepang – najlepší čas na kolo (1:35,130 min).
O 0,298 sekundy prekonal sedemnásobného šampióna Lewisa Hamiltona z Ferrari. Tretí skončil Isack Hadjar z Red Bullu, no na štartovom poli klesne o päť miest pre penalizáciu za použitie nových komponentov motora nad rámec povolenej kvóty.
Ďalšie priečky obsadili líder priebežného poradia Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (druhé Ferrari) a aktuálny majster sveta Lando Norris (McLaren).
Na siedmom mieste skončil Oscar Piastri v druhom monoposte McLarenu, nasledoval George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine) a Gabriel Bortoleto (Audi).
Pre Verstappena to bude prvý štart na čele od Veľkej ceny Abú Zabí v minulej sezóne. "Je to fantastické. Snažili sme sa na mnohých VC získať pole position, takže keď sa nám to konečne podarilo, je to neuveriteľné. Som spokojný a zajtra sa pokúsim vyhrať," radoval sa Holanďan.
Skvelý výsledok zajazdil Antonelli, ktorého jediné kolo na trati na jeho jedinej zostávajúcej sade mäkkých pneumatík, ho vynieslo až na tretie miesto.
Veľká cena Bahrajnu sa koná v Malajzii pre vojnu s Iránom, ktorú vedie USA v Perzskom zálive.
Zdroj: SITA.sk - Verstappen konečne získal prvú pole position v sezóne: Je to fantastické, pokúsim sa to celé vyhrať © SITA Všetky práva vyhradené.
Štvornásobný majster sveta Max Verstappen potvrdil svoju formu, keď získal prvú pole position v sezóne a to v kvalifikácii na Veľkú cenu Bahrajnu, ktorá sa však koná v Malajzii.
Dvadsaťdeväťročný Holanďan jazdiaci za Red Bull, ktorý v priebežnom poradí šampionátu figuruje na šiestom mieste, dosiahol v záverečnej minúte vyrovnanej kvalifikácie – prebiehajúcej vo vysokých teplotách na okruhu Sepang – najlepší čas na kolo (1:35,130 min).
O 0,298 sekundy prekonal sedemnásobného šampióna Lewisa Hamiltona z Ferrari. Tretí skončil Isack Hadjar z Red Bullu, no na štartovom poli klesne o päť miest pre penalizáciu za použitie nových komponentov motora nad rámec povolenej kvóty.
Je spokojný
Ďalšie priečky obsadili líder priebežného poradia Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (druhé Ferrari) a aktuálny majster sveta Lando Norris (McLaren).
Na siedmom mieste skončil Oscar Piastri v druhom monoposte McLarenu, nasledoval George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine) a Gabriel Bortoleto (Audi).
Pre Verstappena to bude prvý štart na čele od Veľkej ceny Abú Zabí v minulej sezóne. "Je to fantastické. Snažili sme sa na mnohých VC získať pole position, takže keď sa nám to konečne podarilo, je to neuveriteľné. Som spokojný a zajtra sa pokúsim vyhrať," radoval sa Holanďan.
Skvelý výsledok zajazdil Antonelli, ktorého jediné kolo na trati na jeho jedinej zostávajúcej sade mäkkých pneumatík, ho vynieslo až na tretie miesto.
Veľká cena Bahrajnu sa koná v Malajzii pre vojnu s Iránom, ktorú vedie USA v Perzskom zálive.
Zdroj: SITA.sk - Verstappen konečne získal prvú pole position v sezóne: Je to fantastické, pokúsim sa to celé vyhrať © SITA Všetky práva vyhradené.
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