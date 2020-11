Verstappen spôsobil diplomatický škandál na Veľkej cene Portugalska, Strolla nazval „Mongolom“

Odsúdili rasistické poznámky

1.11.2020 (Webnoviny.sk) - Holandský pilot motoristickej F1 Max Verstappen sa na nedávnej Veľkej cene Portugalska postaral o diplomatický škandál. Kolízia s Kanaďanom Lancom Strollom pretekára Red Bullu nahnevala natoľko, že na súpera použil niekoľko ostrých slov. Pobúrenie si vyslúžil predovšetkým za nadávku "Mongol".Verstappen sa zakrátko prostredníctvom holandských médií ospravedlnil a zdalo sa, že prípad sa týmto skončil. To sa však nepáčilo oficiálnym štátnym predstaviteľom Mongolska a tamojším mimovládnym organizáciám obhajujúcim dobré meno krajiny.Veľvyslanec Mongolska pri Organizácii Spojených národov (OSN) Lundeg Purevsuren napísal Verstappenovmu zamestnávateľovi list, v ktorom odsúdil jeho "rasistické a hanlivé poznámky".Mongolská vláda dokonca zaslala otvorený list samotnému majiteľovi Red Bullu Dietrichovi Mateschitzovi a aj Tobiasovi Moersovi - šéfovi Aston Martin, ktorý je hlavným sponzorom Verstappenovho tímu v F1.Mongolské úrady vyslovili konkrétnu požiadavku, aby Medzinárodná automobilová federácia (FIA) zakročila proti Verstappenovi. "Šport predstavuje symbol jednoty na celom svete a som presvedčený, že by sme počas športových súťaží nemali byť svedkami akejkoľvek rasovej diskriminácie. Podporujem iniciatívu F1 ´My Race As One´ zameranú proti rasizmu. Správanie pilota Red Bullu však vo mne vyvoláva pochybnosti, či táto iniciatíva v skutočnosti má nejaké opodstatnenie," napísal Purevsuren v liste, ktorý publikoval aj Motorsport."Som si istý, že federácia podnikne kroky proti pretekárovi tímu Red Bull Racing, aby sa v budúcnosti zabránilo opakovaniu takéhoto neetického správania, akého sa dopustil Max Verstappen. Bolo neprijateľné a spočívalo v opakovanom použití rasistického a hanlivého jazyka voči etnickým menšinám," dodal Purevsuren v liste.Red Bull ani FIA k tomu incidentu zatiaľ nezaujali žiadne stanovisko. Verstappenovi sa však nestalo prvýkrát, že použil slovo "Mongol" v negatívnom kontexte. Po VC USA v roku 2017 takto nazval rozhodcu po tom, ako mu uložený trest odobral pódiové umiestnenie.