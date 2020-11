Nezdravý kult superhrdinu a podozrenie z dopingu. Federerovi naložil vo svojej knihe tenista Simon

Nezdravý kult superhrdinu Federera

Nadal a Djokovič si zaslúžia rovnakú úctu

Federera z dopingu nikto nepodozrieva

1.11.2020 (Webnoviny.sk) - Francúz Gilles Simon si myslí, že fenomenálny Švajčiar Roger Federer nepredstavuje ideál súčasného tenistu.Podľa niekdajšej šestky rebríčka ATP francúzsky tenis prítomnosťou 39-ročného rodáka z Bazileja stratil dve desaťročia a dúfa, že nestratí ďalších dvadsať.Okolo Federera sa podľa Simona vytvoril nezdravý kult superhrdinu, ktorý prirovnal k Barcelone v ére Pepa Guardiolu. Ako túto myšlienku bližšie popísal v autobiografii, tenisová scéna všetkých núti obdivovať hru Federera a akýkoľvek negatívny názor naňho sa nestretáva s pochopením."Kto môže povedať, že pozná skutočného Federera? Každý tenista ukáže iba to, čo chce ukázať. A televízia potrebuje superhrdinov a rozprávky s dobrým koncom. Možno budete počuť aj to, že Federer vylieči všetky rany. Ak preháňam, tak iba trochu. Keď Federer povie, že pol hodiny pred zápasom zje banán, všetci budú jesť banány. Všetky deti vo Francúzsku učia hrať tak ako hrá Federer. Bude však trvať skutočne dlho, kým nájdeme niekoho ako on. Premrhali sme takto jednu generáciu mladých tenistov. Nepremrhajme ďalšiu," uviedol vo svojej knihe "Šport, pre ktorý sa zblázniš" 35-ročný Simon, ktorý sa stále drží v prvej stovke svetového rebríčka - momentálne na 58. mieste.Simon si okrem iného myslí, že podobnej úcte ako Federer by sa mali tešiť aj ďalší dvaja velikáni súčasného tenisu - Rafael Nada l a Novak Djokovič . Vyslovil dokonca prianie, aby títo dvaja postupne prekonali všetky rekordy Federera."Tak to chodí, že pravdu má vždy víťaz. Ak niekto vyhrá toľko, čo Federer, môže si povedať, čo chce. On predáva, my všetci to kupujeme. Občas počujem názory, že kto nemiluje Federera, nemá rád tenis. Nesúhlasím s tým a tvrdím, že tenis nemá rád ten, kto má rád iba Federera," dodal.V knihe sa dotkol aj témy dopingu, keď trochu provokatívne uviedol, že nechápe, prečo bol v minulosti podozrivý z dopingu iba Španiel Nadal a nikto túto otázku neotváral v súvislosti s ostatnými tenistami."Prečo všetci ukazovali iba na Nadala a na Federera nie? Pretože hrá krajšie?" položil rečnícku otázku a poukázal na to, ako Švajčiar v pokročilom tenisovom veku fyzicky bezproblémovo zvláda záťaž na grandslamových turnajoch."V 35 rokoch vydržal na Australian Open sériu päťsetových zápasov. Umelec Federer a doping? To by bolo kacírstvo. Nadala však každý podozrieval, pretože hral menej sofistikovane," skonštatoval Simon.