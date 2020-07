Vesmírna sieť pre širokopásmový internet ožíva, Indovia a britská vláda kúpia OneWeb

Do vesmíru vyslali desiatky satelitov

Potrebujú asi dve miliardy dolárov

11.7.2020 (Webnoviny.sk) - Americký konkurzný súd povolil predaj firmy OneWeb , ktorá v marci vyhlásila bankrot, indickej spoločnosti Bharti Global Ltd a britskej vláde za miliardu dolárov (v prepočte približne 887 miliónov eur).Znamená to, že OneWeb bude čoskoro schopná vytvoriť vesmírnu sieť poskytujúcu širokopásmové internetové pripojenie do všetkých častí sveta.Britská vláda tiež dúfa, že bude môcť sprostredkovať aj navigačný systém, ako alternatívu k európskemu systému Galileo.Piatkové rozhodnutie v New Yorku bolo pre OneWeb kľúčové, aby firma mohla opäť naštartovať svoju činnosť.Firma pred bankrotom vyslala do vesmíru 74 satelitov, pričom celkovo plánovala vytvoriť sieť zo 648 satelitov.Výroba a vyslanie ďalších satelitov si budú vyžadovať ďalšie financie, podľa nezávislých analytikov približne dve miliardy dolárov (v prepočte zhruba 1,8 miliardy eur).Britská vláda zatiaľ neprezradila, aké má s firmou konkrétne plány. Minister obchodu Alok Sharma tento týždeň vyhlásil, že využitie vesmírnej siete na satelitnú navigáciu nie je hlavným zámerom.Väčší prínos vidí v prístupe k internetu v odľahlých oblastiach.