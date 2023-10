Vesmírne dobrodružstvá a Halloween na ľade môžu zažiť návštevníci iba v Avione

20.10.2023 (SITA.sk) -"Pozývame malých aj veľkých návštevníkov na bohatý jesenný program do Avionu. Počas víkendov sme pripravili podujatia plné zaujímavých informácií o vesmíre, ako napríklad že západ slnka na Marse sa sfarbuje do modra. Na svoje si prídu aj fanúšikovia Halloweenu – pripravujeme pre nich skvelú párty v maskách na klzisku," prezrádza Vesmírne dobrodružstvá si môžu návštevníci Avionu užiť každú sobotu počas októbra. Program v trvaní od 12.00 hod. do 17.00 hod. ponúka hravé aktivity pre detičky aj rodičov v Komunitnom centre na 1. poschodí nad predajňou AllToys. Vstup na celú akciu je zadarmo. Program je ušitý na mieru rôznym vekovým kategóriám pre detičky vo veku 3 až 6 rokov a 7 až 12 rokov.V komunitnom centre nájdu prieskumníci Planetárium, ktorá deťom prináša množstvo nových informácií a poznatkov zábavno-zážitkovou formou. Dozvedia sa zaujímavé informácie napríklad o planétach a exoplanétach, hviezdach, čiernych dierach aj o kométach. Deti si môžu vyrobiť vlastný preukaz kozmonauta alebo raketu. Súčasťou programu je aj virtuálny vesmír – interaktívne premietanie 360-stupňových videí a fotografií pomocou okuliarov na virtuálnu realitu.Návštevníkov čaká aj vesmírne divadelné predstavenie divadielka Mici a Mňau so začiatkom o 15.00 hod.Popri vesmírnych dobrodružstvách si môžu malé aj veľké deti užiť zábavu na ľade. V sobotu 28. októbra 2023 krátko po obede o 13.00 hod. odštartuje najkrajší najstrašidelnejší Halloween na ľade v maskách! Až do 19.00 hod. návštevníkov klziska čakajú zábavné súťaže, množstvo krásnych darčekov, vyhodnotenie najlepšej halloweenskej masky, fotostena a maškrty pre malé strašidielka. K dispozícii budú aj masky na zapožičanie. Každé dieťa, ktoré príde v maske, má vstup na klzisko zadarmo.Ako bonus pre rodičov Avion pripravil v tomto roku aj zaujímavý dlhodobý vernostný program Stačí zbierať pečiatky za každú návštevu detských atrakcií v Avione ako Vláčik Lucinka, Klzisko, Buppi či IKEA detský kútik Småland. Za každých 5, 10 alebo 15 nálepiek získavajú rodičia okamžite odmenu v Infostánku v Avione.Informačný servis