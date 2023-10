Kriminalisti zadržali muža zo Zvolena, mal pri sebe drogy za 27-tisíc eur (video+foto)

20.10.2023 (SITA.sk) - Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zadržali v rámcitento týždeň vo Zvolene na ulici Záhonok podozrivého muža so zásielkou omamných a psychotropných látok.Podľa hovorkyne finančnej správy Martiny Rybanskej mal tento muž pri sebe 1,080 kilogramu marihuany, z ktorej by bolo možné vyhotoviť 2 160 jednotlivých dávok. Ak by ich predal na čiernom trhu, dostal by za ne približne 27-tisíc eur. Obvinenému hrozí trest odňatia slobody vo výške 10 až 15 rokov.Príslušníci KÚFS zasahovali vo Zvolene v spolupráci s príslušníkmi kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici. „U podozrivej osoby vykonali prehliadku domu a iných priestorov, kde našli ďalšie omamné a psychotropné látky, ako aj veci dôležité pre trestné konanie. Na základe získaných dôkazov policajný vyšetrovateľ obvinil muža podľa z trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi," dodala hovorkyňa s tým, že sudca pre prípravné konanie Okresného súdu vo Zvolene vzal obvineného Richarda S. do väzby.