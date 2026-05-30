Sobota 30.5.2026
Meniny má Ferdinand
30. mája 2026
Cristiano Ronaldo mieri v službách Portugalska na rekordný šiesty svetový šampionát
CR7 bude lídrom portugalskej reprezentácie na MS 2026, aj keď jeho úlohu rieši kontroverzia.
30.5.2026 (SITA.sk) - CR7 bude lídrom portugalskej reprezentácie na MS 2026, aj keď jeho úlohu rieši kontroverzia.
Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty Cristiano Ronaldo je aj naďalej kľúčovou postavou portugalskej futbalovej reprezentácie, ktorá sa pripravuje na majstrovstvá sveta v Severnej Amerike. Hoci už má 41 rokov a momentálne hrá v Saudskej Arábii za Al-Nassr, rekordný strelec na medzinárodnej úrovni so 143 gólmi chce štartovať na svojom šiestom svetovom šampionáte, čo by bol historický míľnik.
Tréner portugalskej reprezentácie Španiel Roberto Martínez si stojí za rozhodnutím zaradiť CR7 do tímu na základe jeho kvalít, nie len statusu. Pod jeho vedením strelil veterán 25 gólov v 30 zápasoch. Portugalský národný tím ovládol v roku 2025 Ligu národov, pričom C. Ronaldo vo finále strelil rozhodujúci gól proti výberu Španielska. V reprezentácii to bola jeho tretia trofej po tituloch na ME 2016 a Lige národov 2019.
Napriek kritike, ktorá sa objavila po ME 2024, a názoru, že Portugalčania by mohli uspieť aj bez neho, jeho spoluhráči vrátane Bruno Fernandesa a Vitinhu oceňujú význam C. Ronalda v šatni. Fernandes zdôraznil, že na ihrisku stále dokáže dodať tímu veľa, Vitinha vyjadril hrdosť na spoločné pôsobenie s jedným z najväčších hráčov histórie.
Portugalsko sa na MS 2026 predstaví v K-skupine spolu s výbermi D. R. Kongo, Uzbekistanu a Kolumbie. Kouč Martínez nie je znepokojený údajnou únavou skúseného útočníka, pretože podľa jeho skúseností výkon na svetovom šampionáte nezávisí len od formy v klube alebo veku.
Hoci sa debaty o mieste Cristiana Ronalda v tíme vedú neustále, jeho kvalita a skúsenosti sú pre Portugalsko veľkým prínosom, najmä v snahe dosiahnuť úspech na turnaji, ktorý sa bude konať v Severnej Amerike.
CR7 sa navyše približuje k hranici 1000 gólov v kariére za klub aj reprezentáciu, aktuálne mu chýba už len 17 presných zásahov. Portugalský tím má podľa trénera jedny z najsilnejších hráčskych opôr v histórii, čo dáva dôvod na optimizmus pred začiatkom veľkého turnaja.
Zdroj: SITA.sk - Cristiano Ronaldo mieri v službách Portugalska na rekordný šiesty svetový šampionát © SITA Všetky práva vyhradené.
Veterán Advocaat pred MS 2026 verí, že vek nehrá žiadnu rolu v úspechu trénera
FC Barcelona potvrdil príchod Gordona z Newcastlu za 70 miliónov eur, suma za prestup sa ešte môže zvýšiť
