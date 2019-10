Veteráni dostali pri 75. výročí Karpatsko-duklianskej operácie medaily

Oslavy Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie pri Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle 6. októbra 2019. Na snímke vojnoví veteráni Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Vyšný Komárnik 6. októbra (TASR) - Stovky ľudí si v nedeľu dopoludnia pripomenuli 75. výročie Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie. Na pietnom akte pri Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle sa okrem viacerých hostí z domova a zo zahraničia zúčastnili aj najvyšší ústavní činitelia aj vojnoví veteráni. Desiatim udelil minister obrany Peter Gajdoš (SNS) pamätné medaily.Pamätnú medailu dostali piati vojnoví veteráni zo Slovenska, štyria z Českej republiky a jedno ocenenie udelil in memoriam.povedal 90-ročný priamy účastník Karpatsko-duklianskej operácie Daniel Košťanský.Ocenenie si prevzal aj Juraj Kohút, ktorý bojoval na inom úseku.dodal s tým, že aj napriek nepriaznivému počasiu prišiel vzdaťúctu padlým hrdinom, ktorí bojovali proti fašizmu a za oslobodenie Československa.Na spomienkovej slávnosti sa pravidelne zúčastňuje aj 94-ročný Ján Štefánik.povedal.Karpatsko-duklianska operácia bola najväčšou a najkrvavejšou bitkou línie východného frontu súvisiacou s územím Slovenska. Vojská Červenej armády a Prvého československého armádneho zboru počas nej narazili na tvrdý odpor nemeckých jednotiek. Útočná operácia, ktorá mala spojiť povstalecké sily Slovenského národného povstania so sovietskymi vojskami, trvala od 8. septembra 1944 do 28. októbra 1944.