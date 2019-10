Ministerská štafeta v Košiciach upriamila pozornosť na šport seniorov

Na snímke si diváci robia selfie pred štartom 96. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach 6. októbra 2019. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Košice 6. októbra (TASR) - Medzi takmer tromi stovkami štafetových tímov na 96. ročníku Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach figurovalo aj družstvo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Jeho cieľom bolo upriamiť pozornosť na šport seniorov a dostať ho do povedomia širokej verejnosti.poznamenala ministerka Martina Lubyová.Od roku 2018 je na Slovensku viac seniorov nad 65 rokov než detí do 14 rokov. To je podľa ministerky jasný dôkaz, že slovenská populácia starne.poznamenala Lubyová.Štafetu MŠVVaŠ uzavrel 77-ročný Karol Fejko, ktorý bol síce najstarší, no zároveň aj najrýchlejší zo štvorčlenného tímu.povedal s úsmevom. Aj podľa neho je pohyb vo vyššom veku veľmi dôležitý a zároveň užitočný.