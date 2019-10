Vetvy diaľnice D1 v Bratislave v nedeľu v noci uzatvoria

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzavrie v nedeľu v noci (6. 10.) zjazd z diaľnice D1 na Einsteinovu ulicu a výjazd z Dolnozemskej ulice na diaľnicu D1 v Bratislave. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.Obmedzenie bude platiť od polnoci do 4.00 h ráno. Doprava v smere na Einsteinovu ulicu bude vedená na zjazd Bajkalská ulica. Ďalej na Prievozskú ulicu a Most Apollo. Na diaľnicu D1 bude doprava smerovaná cez Most Apollo, Prievozskú ulicu a Gagarinovu ulicu.