Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
VI GROUP predstavuje novinku TRYO: dostupnejšie mestské bývanie v Dúbravke
Spoločnosť VI GROUP prichádza s novým rezidenčným projektom TRYO, ktorý vznikne v bratislavskej mestskej časti Dúbravka na Saratovskej ulici. Projekt reaguje na aktuálnu dostupnosť bývania a prináša ...
6.5.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť VI GROUP prichádza s novým rezidenčným projektom TRYO, ktorý vznikne v bratislavskej mestskej časti Dúbravka na Saratovskej ulici.
Projekt reaguje na aktuálnu dostupnosť bývania a prináša koncept, ktorý kombinuje funkčné dispozície, kvalitnú lokalitu a rozumný pomer ceny a hodnoty pre bývanie aj investíciu.
Tri objekty, jeden kompaktný celok
Názov TRYO vychádza zo slova "trio" a odkazuje na základný urbanistický koncept troch objektov, ktoré spolu vytvárajú prirodzene uzavretý obytný celok so zeleným vnútroblokom.
Projekt pozostáva z troch polyfunkčných objektov s výškou 5 až 7 nadzemných podlaží, ktoré ponúknu dokopy 180 bytov a apartmánov. Architektúra pracuje s oblými líniami a nepravidelnými balkónmi, čím zjemňuje mierku stavieb a odlišuje projekt od štandardnej bytovej výstavby.
Súčasťou riešenia je aj aktívny parter s 8 retailovými prevádzkami a dvojpodlažné podzemné parkovanie s kapacitou 288 parkovacích miest.
Funkčné bývanie pre každodenný život aj investíciu
Projekt ponúkne širokú škálu bývania – od 1-izbových až po 4-izbové dispozície, doplnené o balkóny, loggie, terasy alebo predzáhradky. Dôraz je kladený na efektívne dispozičné riešenia, ktoré reflektujú potreby súčasného bývania aj prenájmu.
Zelený vnútroblok ako komunitný priestor pre rezidentov
Výraznou súčasťou projektu je komunitný vnútroblok s rozlohou približne 1900 m², navrhnutý ako parkový priestor pre rezidentov. Nachádza sa z vnútornej strany projektu, čím vytvára prirodzene chránené a bezpečné prostredie, vhodné aj pre rodiny s deťmi.
Developer tento priestor rozdelil na viacero funkčných zón - detskú časť s ihriskom a lezeckými prvkami, športovú zóna s workout prvkami a stolným tenisom, oddychovú zóna s drevenými chodníkmi.
Vznikne tak prostredie, ktoré podporuje susedské vzťahy, vytvára bezpečný priestor pre deti a umožňuje každodenné využitie vnútrobloku bez potreby opustiť areál.
Dúbravka: stabilná lokalita s potenciálom do budúcnosti
Projekt sa nachádza v etablovanej mestskej časti Dúbravka s kompletnou občianskou vybavenosťou a dobrou dostupnosťou do centra mesta. Jeho silnou stránkou je aj strategická poloha v blízkosti rozvíjajúcej sa zóny Bory, ktorá prináša nemocnicu, retail aj široké spektrum služieb.
Výhodou lokality je zároveň blízkosť prírody – dúbravské lesy ponúkajú možnosti pre aktívny oddych v bezprostrednom okolí.
Do budúcnosti územie posilní aj plánované predĺženie električkovej trate smerom na Bory, pričom jej trasa je navrhovaná v bezprostrednej blízkosti projektu a bude významným dopravným prvkom územia.
Spustenie predaja
Výstavba projektu TRYO sa začne v treťom kvartáli roku 2026 a jej dokončenie je naplánované na štvrtý kvartál roku 2028.
Predaj bytov bol oficiálne spustený len pred niekoľkými dňami. V prípade záujmu o podrobnejšie informácie a možnosti rezervácie navštívte oficiálnu webovú stránku projektu www.tryo.sk.
Developerom projektu TRYO je spoločnosť VI GROUP, ktorá už 20 rokov pôsobí na slovenskom trhu nehnuteľností a patrí medzi popredných developerov na Slovensku. Od svojho založenia v roku 2005 sa VI GROUP z malého rodinného podniku vypracovala na jednu z top desiatich developerských spoločností v krajine, pričom jej úspechy presahujú aj hranice Slovenska.
Stavebný úrad v košickom Starom Meste je zatvorený, príčinou je odstávka vody
Na viacerých miestach Slovenska prebieha akcia Tábor, polícia zverejnili aj video zo zásahu
