06. mája 2026

Na viacerých miestach Slovenska prebieha akcia Tábor, polícia zverejnili aj video zo zásahu


Tagy: Drogy Krimi Národná protidrogová jednotka

Policajti vykonávajú domové prehliadky, ako aj prehliadku priestorov v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci. Národná ...



6.5.2026 (SITA.sk) - Policajti vykonávajú domové prehliadky, ako aj prehliadku priestorov v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach – Šaci.


Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru, protidrogové oddelenie Západ, vykonáva policajnú akciu pod názvom Tábor v trestnej veci vedenej pre zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou a aj prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Na viacerých miestach po celom Slovensku vykonávajú policajti domové prehliadky, ako aj prehliadku priestorov v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach – Šaci. Medzi zadržanými je aj príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Na policajnej akcii participuje aj ZVJS.

Polícia poskytne viac informácií s prihliadnutím na procesnú situáciu neskôr.

Zdroj: SITA.sk - Na viacerých miestach Slovenska prebieha akcia Tábor, polícia zverejnili aj video zo zásahu © SITA Všetky práva vyhradené.

