|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 6.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hermína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. mája 2026
Na viacerých miestach Slovenska prebieha akcia Tábor, polícia zverejnili aj video zo zásahu
Policajti vykonávajú domové prehliadky, ako aj prehliadku priestorov v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci. Národná ...
Zdieľať
6.5.2026 (SITA.sk) - Policajti vykonávajú domové prehliadky, ako aj prehliadku priestorov v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach – Šaci.
Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru, protidrogové oddelenie Západ, vykonáva policajnú akciu pod názvom Tábor v trestnej veci vedenej pre zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou a aj prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Na viacerých miestach po celom Slovensku vykonávajú policajti domové prehliadky, ako aj prehliadku priestorov v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach – Šaci. Medzi zadržanými je aj príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Na policajnej akcii participuje aj ZVJS.
Polícia poskytne viac informácií s prihliadnutím na procesnú situáciu neskôr.
Zdroj: SITA.sk - Na viacerých miestach Slovenska prebieha akcia Tábor, polícia zverejnili aj video zo zásahu © SITA Všetky práva vyhradené.
Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru, protidrogové oddelenie Západ, vykonáva policajnú akciu pod názvom Tábor v trestnej veci vedenej pre zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou a aj prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Na viacerých miestach po celom Slovensku vykonávajú policajti domové prehliadky, ako aj prehliadku priestorov v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach – Šaci. Medzi zadržanými je aj príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Na policajnej akcii participuje aj ZVJS.
Polícia poskytne viac informácií s prihliadnutím na procesnú situáciu neskôr.
Zdroj: SITA.sk - Na viacerých miestach Slovenska prebieha akcia Tábor, polícia zverejnili aj video zo zásahu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
VI GROUP predstavuje novinku TRYO: dostupnejšie mestské bývanie v Dúbravke
VI GROUP predstavuje novinku TRYO: dostupnejšie mestské bývanie v Dúbravke
<< predchádzajúci článok
Maďarská polícia vyšetruje firmy napojené na Orbána pre podozrenie z korupcie
Maďarská polícia vyšetruje firmy napojené na Orbána pre podozrenie z korupcie