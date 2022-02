Via Iuris reaguje na Kolíkovej súdnu mapu, cieľom je zvýšiť dôveryhodnosť slovenského súdnictva

Ako keby srdce operoval dermatológ

Poslanci odmietli tri návrhy zákonov

19.2.2022 (Webnoviny.sk) - Reforma súdnej mapy mala ambíciu priniesť reálnu zmenu do slovenskej justície. Skonštatovala to mimovládna organizácia Via iuris vo svojom profile na sociálnej sieti. Zdôraznili, že reforma nie je primárne o sťahovaní, o oberaní miest o súdy ani o nehnuteľnostiach v Bratislave. Jej skutočným cieľom je zvýšenie dôveryhodnosti slovenského súdnictva.„Dôvera verejnosti v slovenskú justíciu je dlhodobo katastrofálna. Viac ako 65 percent občanov Slovenska vníma nezávislosť sudcov a súdov ako zlú. V takejto desivej situácii môžeme buď robiť všetko tak ako doteraz a naivne dúfať, že výsledok bude lepší, alebo sa pokúsiť o reálnu zmenu,“ uviedla mimovládka.Dôveru v justíciu je podľa Via iuris možné dosiahnuť práve zavedením špecializácie sudcov pre trestnú, civilnú, rodinnú a obchodnú agendu a špecializácie v rámci týchto oblastí. Ďalej zlepšením podmienok pre prácu sudcov a ostatných zamestnancov na súdoch, zrýchlením súdnych konaní a zvýšením kvality rozhodnutí. V neposlednom rade popretŕhaním miestnych väzieb, ktoré vytvárajú priestor na korupciu.Via Iuris vysvetlila, že pre náhodné prideľovanie spisov je nevyhnutné, aby boli na súde aspoň traja špecializovaní sudcovia. Pri sieti 54 okresných súdov však nie je možné zabezpečiť dostatočný počet špecializovaných sudcov na všetkých súdoch.Sudcovia na malých súdoch dnes musia tiež rozhodovať spory v rôznych oblastiach práva (trestné, civilné, rodinné právo...) a sú tak vo veľkej nevýhode voči úzko špecializovaným advokátom. „Ak si pomôžeme analógiou z medicíny, tak je to podobné, ako keby srdce operoval dermatológ,“ pokračovala mimovládka.Dodali, že reforma súdnej mapy je záväzok súčasnej vlády uvedený v jej programovom vyhlásení, v ktorom sa píše, že „Vláda SR v záujme obnovy dôvery v právny štát a s cieľom očisty justície presadí reformu súdnej mapy“.Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok 17. februára odmietli tri návrhy zákonov, ktoré chceli zmeniť súdnu mapu. Cez prvé čítanie neprešli zákony o zriadení mestských súdov v Bratislave a v Košiciach a zákon o nových sídlach a obvodoch krajských sudov.