Európska komisia pohrozila Putinovi, v prípade útoku na Ukrajinu čakajú Rusov robustné finančné sankcie

19.2.2022 - V prípade ruského útoku proti Ukrajine Moskva bude mať obmedzený prístup k finančným trhom a k produktom vyrobeným modernými technológiami. Povedala to v sobotu šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii.„Pre nebezpečné myslenie Kremľa, ktoré prichádza priamo z temnej minulosti, by mohlo Rusko prísť o prosperujúcu budúcnosť," vyjadrila sa predsedníčka EK. Uviedla, že Európska komisia pripravila „robustný a komplexný balík" finančných sankcií spolu s USA, Veľkou Britániou a Kanadou.„Ak Rusko zaútočí, obmedzíme ruskej ekonomike prístup k finančným trhom a zavedieme kontrolu exportu, čo zastaví možnosť modernizácie a diverzifikácie ruskej ekonomiky," dodala Ursula von der Leyenová. Nemecký kancelár Olaf Scholz uviedol, že počas utorkovej schôdzky s ruským prezidentom Vladimirom Putinom „dal jasne najavo, že akékoľvek ďalšie porušenie územnej celistvosti Ukrajiny bude pre Rusko znamenať náklady, a to politické, ekonomické a geostrategické."