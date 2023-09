Via Pribina podporí inovatívne projekty sumou 6 000€

22.9.2023 (SITA.sk) - S cieľom podporiť rozvoj udržateľnej mobility vyhlasuje Via Pribina, koncesionár rýchlostnej cesty R1,. Výzva, otvorená od dnes, je určená startupom, firmám, školám alebo fyzickým osobám.Výzva Via Pribina INOVÁTOR1 má ambíciu napomôcť vzniku projektov a riešení, ktoré zvýšia dlhodobú udržateľnosť dopravy na rýchlostnej ceste R1 Via Pribina, znížia uhlíkovú stopu a zároveň budú aplikovateľné na úseku R1 od Nitry po Tekovské Nemce, resp. na severnom obchvate Banskej Bystrice.Prihlasované projekty musia spadať do niektorej z nasledovných oblastí: prevádzka a údržba, biodiverzita, odpočívadlá alebo digitalizáciu rýchlostnej cesty.Návrhy inovatívnych projektov je možné prihlasovať do 10. decembra 2023 cez webovú stránku súťaže https://viapribina.sk/sk/sutaz-inovator1/ Odborná porota zložená z expertov z Via Pribina, Via Pribina Operations a jej akcionárov VINCI Highways a Meridiam vyberie tie najlepšie na základe ich kvality a realizovateľnosti na rýchlostnej ceste.,,Naším záväzkom v rámci udržateľnosti Via Pribina je znižovanie uhlíkovej stopy. Doposiaľ, od roku 2018 sa nám poradilo zredukovať emisie o 40% (tzv. Scope 1, Scope 2). Medzi konkrétne opatrenia v rámci koncesie patrí napríklad inštalácia fotovoltaických panelov a tepelných čerpadiel. Pre vodičov sme zároveň na odpočívadlách popri ceste nainštalovali elektrické nabíjacie stanice," hovorí Quentin Duchâteau, zástupca generálneho riaditeľa Via Pribina.Za projektom rýchlostnej cesty R1 Via Pribina stoja akcionári VINCI Highways a Meridiam. Prevádzku a údržbu má na starosti spoločnosť Via Pribina Operations, ktorej vlastníkom je VINCI Highways.Informačný servis